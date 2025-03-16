Не для красоты: почему в СССР автобусы чаще всего красили в желтый цвет

Выбор желтого цвета для покраски автобусов имеет несколько объяснений.

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Зачем в Советском Союзе транспорт красили в яркие цвета? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Почему в СССР автобусы красили в желтый цвет

Какие были на это причины

В СССР довольно часто можно было заметить интересные инженерные и дизайнерские решения, которые сейчас кажутся довольно странными. Только вспомните, как красили подъезды в синий цвет, или поезда в зеленый. Например, автобусы в Союзе красили в желтый цвет. Главред узнал, что в СССР на это было несколько причин.

Любые инженерные и "дизайнерские" решения, которые использовались во времена СССР, объяснялись или безопасностью, или экономией, или практичностью. Желтые автобусы - не исключение, передает OBOZ.UA.

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Безопасность

Желтый цвет хорошо заметен при любых погодных условиях - будь то туман, дождь или снег. Кроме того, яркий цвет было хорошо видно зимой, когда быстро темнело. Также автобусы желтого цвета было легче заметить издалека, что снижало вероятность аварий.

Практичность

Желтый цвет имел практическое преимущество, ведь на нем не так заметны пыль и грязь, как на темных оттенках.

Иногда коммунальные службы не всегда успевали поддерживать чистоту транспорта, то яркие автобусы казались чистыми и опрятными. Кроме того, желтый цвет экономил ресурсы, которые нужны были для уборки транспорта.

Символ специального транспорта

В СССР желтый цвет часто ассоциировался с важным общественным транспортом. Например, желтые автобусы обычно использовались для перевозки школьников и детей, что делало их легко заметными.

Также советские психологи считали, что желтый цвет придавал городской среде "солнечное настроение". По их наблюдениям, яркий цвет ассоциировался с теплом и радостью, поэтому положительно влиял на эмоциональное состояние жителей городов.

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