Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Вы узнаете:
- Какие профессии в СССР были самыми прибыльными
- Сколько зарабатывали в Союзе
В СССР власть пыталась обеспечить социальное равенство, но все равно существовали профессии, которые оплачивались значительно лучше, чем другие. Отдельные группы людей могли жить в комфорте и почти ни в чем себе не отказывать. Главред выяснил, какие профессии в СССР были самыми прибыльными.
Иногда бывало так, что мастера на заводах получали больше выплат, чем руководители других компаний, передает OBOZ.UA.
Буровой мастер
Одна из самых высокооплачиваемых профессий того времени - буровой мастер. Заработки на Севере были высокими из-за сложных условий работы и требовали специальных навыков.
За полгода работы на буровых площадках специалист мог заработать столько, сколько другие зарабатывали за несколько лет. В 1980-90-х годах буровой мастер мог получать от 50 до 100 рублей в день, а некоторые специалисты зарабатывали более 1000 рублей в месяц.
Шахтеры
Высокими в СССР были зарплаты у представителей профессий с риском для здоровья и жизни. Советские шахтеры в среднем зарабатывали до 1 тыс. рублей в месяц. Хотя, если учесть специфику профессии и постоянную сверхурочную работу, реальный размер зарплаты был значительно выше.
Токари
Токари тоже входили в список самых прибыльных профессий. Известно, что в 1980 годах среднемесячная зарплата токаря 3-4 разряда составляла около 500 рублей. Высшие разряды, в частности 6-й, позволяли зарабатывать до 1000 рублей в месяц.
Работники могли еще дополнительно получать премии, различные бонусы, также им выдавали путевки на лечение в заводских санаториях.
Геологи
Геологи могли получать вдвое больше, чем представители опасных профессий. Специалисты, которые контролировали прием драгоценных металлов с рудников, получали до 2000 рублей в месяц.
Космонавты
На самом деле космонавты не всегда имели высокие доходы. Вот, например, Юрий Гагарин получал 515 рублей в месяц. Однако за каждый полет ему начисляли премию в размере 5000 рублей, а также предоставляли дополнительные привилегии, такие как собственное жилье, и автомобиль, расходы на топливо для которого пожизненно оплачивала власть.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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