Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

В Советском Союзе некоторые мастера на заводах зарабатывали больше, чем директора отдельных предприятий.

https://glavred.info/life/pochti-ni-v-chem-sebe-ne-otkazyvali-u-kogo-byli-samye-vysokie-zarplaty-v-sssr-10647149.html Ссылка скопирована

Список профессий с высокими зарплатами в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие профессии в СССР были самыми прибыльными

Сколько зарабатывали в Союзе

В СССР власть пыталась обеспечить социальное равенство, но все равно существовали профессии, которые оплачивались значительно лучше, чем другие. Отдельные группы людей могли жить в комфорте и почти ни в чем себе не отказывать. Главред выяснил, какие профессии в СССР были самыми прибыльными.

Иногда бывало так, что мастера на заводах получали больше выплат, чем руководители других компаний, передает OBOZ.UA.

видео дня

Буровой мастер

Одна из самых высокооплачиваемых профессий того времени - буровой мастер. Заработки на Севере были высокими из-за сложных условий работы и требовали специальных навыков.

За полгода работы на буровых площадках специалист мог заработать столько, сколько другие зарабатывали за несколько лет. В 1980-90-х годах буровой мастер мог получать от 50 до 100 рублей в день, а некоторые специалисты зарабатывали более 1000 рублей в месяц.

Шахтеры

Высокими в СССР были зарплаты у представителей профессий с риском для здоровья и жизни. Советские шахтеры в среднем зарабатывали до 1 тыс. рублей в месяц. Хотя, если учесть специфику профессии и постоянную сверхурочную работу, реальный размер зарплаты был значительно выше.

Токари

Токари тоже входили в список самых прибыльных профессий. Известно, что в 1980 годах среднемесячная зарплата токаря 3-4 разряда составляла около 500 рублей. Высшие разряды, в частности 6-й, позволяли зарабатывать до 1000 рублей в месяц.

Работники могли еще дополнительно получать премии, различные бонусы, также им выдавали путевки на лечение в заводских санаториях.

Геологи

Геологи могли получать вдвое больше, чем представители опасных профессий. Специалисты, которые контролировали прием драгоценных металлов с рудников, получали до 2000 рублей в месяц.

Космонавты

На самом деле космонавты не всегда имели высокие доходы. Вот, например, Юрий Гагарин получал 515 рублей в месяц. Однако за каждый полет ему начисляли премию в размере 5000 рублей, а также предоставляли дополнительные привилегии, такие как собственное жилье, и автомобиль, расходы на топливо для которого пожизненно оплачивала власть.

Читайте также:

Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред