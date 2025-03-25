Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

Готовим вкуснейшую бюджетную закуску, которою в СССР обожали все.
Быстрый рецепт изумительных бутербродов с добавлением селедки. Простой и очень вкусный рецепт понравится всем. Незаконно забытый рецепт намазки, которая украсит ваш стол.
Закуска с селедкой - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Бородинский хлеб - 5-7 кусочков
- Яйца отварные – 3 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Сельдь
- Маринованный салатный лук
Яйца отварить, почистить и мелко нарезать или натереть на терке.
К яйцам добавить натертый на мелкой терке плавленый сыр.
Бородинский хлеб разрезать на пополам.
Обсушить хлеб на сковороде до хрустящей корочки.
Начинку из яиц и плавленого сырка перемешать хорошо, подсолить по вкусу и намазать на гренки.
На каждый кусочек бородинского хлеба с намазкой выложить кусочек маринованного салатного лука.
Далее положить на лук по 1 кусочку селедки.
Для украшения можно добавить горчицу в зернах или веточки укропа.
Подаем к столу готовую закуску сразу.
Смотрит видео, как готовить бюджетную закуску из СССР:
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