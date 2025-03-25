Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

Легкий рецепт закуски с селедкой, который разметут со стола первым.

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Закуска с селедкой рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейшую бюджетную закуску, которою в СССР обожали все.

Быстрый рецепт изумительных бутербродов с добавлением селедки. Простой и очень вкусный рецепт понравится всем. Незаконно забытый рецепт намазки, которая украсит ваш стол.

Закуска с селедкой - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Бородинский хлеб - 5-7 кусочков

Яйца отварные – 3 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Сельдь

Маринованный салатный лук

Яйца отварить, почистить и мелко нарезать или натереть на терке.

К яйцам добавить натертый на мелкой терке плавленый сыр.

Бородинский хлеб разрезать на пополам.

Обсушить хлеб на сковороде до хрустящей корочки.

Начинку из яиц и плавленого сырка перемешать хорошо, подсолить по вкусу и намазать на гренки.

На каждый кусочек бородинского хлеба с намазкой выложить кусочек маринованного салатного лука.

Далее положить на лук по 1 кусочку селедки.

Для украшения можно добавить горчицу в зернах или веточки укропа.

Подаем к столу готовую закуску сразу.

Смотрит видео, как готовить бюджетную закуску из СССР:

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