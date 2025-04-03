Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

Вы узнаете:
- Какую профессию считали позорной в Советском Союзе
- Почему в СССР власть и люди ненавидели предпринимателей
В Советском Союзе существовали профессии, которые считались не только непрестижными, но и позорными. Часто люди, которые выбирали предпринимательскую деятельность, сталкивались с осуждением общества. Главред выяснил, почему в СССР иметь собственное дело считалось почти преступлением, а в 21 веке - мечта миллионов.
Портал OBOZ.UA пишет, что в СССР люди, которые пытались заниматься частной торговлей даже на минимальном уровне подвергались общественному осуждению, а часто и уголовному преследованию. Иногда их называли "спекулянтами" и активно высмеивали в средствах массовой информации.
Кроме того, в СССР государство диктовало, кем должен быть каждый человек, что делать и как жить. Поэтому населению было трудно отойти от стандартов, также люди были напуганы из-за того, что власть могла ввести против предпринимательской деятельности суровые наказания.
Известно, что продавцы на черном рынке, те, кто устраивал обмен валют или перепродавал дефицитные товары, обычно прятались от органов контроля и соседей, чтобы избежать осуждения и наказаний.
По состоянию на сегодня отношение к бизнесу изменилось до неузнаваемости. То, что раньше считалось позорным и непрестижным, сейчас - мечта миллионов. Собственный бизнес стал олицетворением свободы, а также шансом воплотить свои идеи и таланты, чего не скажешь о предпринимательской деятельности во времена СССР, когда нужно было "работать на систему".
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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