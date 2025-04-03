Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

В Союзе власть диктовала, кем должен быть каждый человек, что делать и как жить.

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Об этой профессии сейчас мечтают миллионы / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Какую профессию считали позорной в Советском Союзе

Почему в СССР власть и люди ненавидели предпринимателей

В Советском Союзе существовали профессии, которые считались не только непрестижными, но и позорными. Часто люди, которые выбирали предпринимательскую деятельность, сталкивались с осуждением общества. Главред выяснил, почему в СССР иметь собственное дело считалось почти преступлением, а в 21 веке - мечта миллионов.

Портал OBOZ.UA пишет, что в СССР люди, которые пытались заниматься частной торговлей даже на минимальном уровне подвергались общественному осуждению, а часто и уголовному преследованию. Иногда их называли "спекулянтами" и активно высмеивали в средствах массовой информации.

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Кроме того, в СССР государство диктовало, кем должен быть каждый человек, что делать и как жить. Поэтому населению было трудно отойти от стандартов, также люди были напуганы из-за того, что власть могла ввести против предпринимательской деятельности суровые наказания.

Известно, что продавцы на черном рынке, те, кто устраивал обмен валют или перепродавал дефицитные товары, обычно прятались от органов контроля и соседей, чтобы избежать осуждения и наказаний.

По состоянию на сегодня отношение к бизнесу изменилось до неузнаваемости. То, что раньше считалось позорным и непрестижным, сейчас - мечта миллионов. Собственный бизнес стал олицетворением свободы, а также шансом воплотить свои идеи и таланты, чего не скажешь о предпринимательской деятельности во времена СССР, когда нужно было "работать на систему".

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