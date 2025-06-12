Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССР

Руслан Иваненко
12 июня 2025, 19:35обновлено 12 июня, 20:31
425
Трио украинцев впервые показали на советском ТВ современные инструменты, стильную одежду и звучание, несвойственное СССР
Песня
как неизвестные музыканты из Украины стали звездами / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как украинская песня попала в эфир советского ТВ
  • Почему "Червона рута" стала культурной сенсацией в СССР
  • Что ответил Ивасюк на требования КГБ и как это изменило все

В 1971 году украинская песня "Червона рута" совершила невозможное: прорвала железный коммунистический занавес и стала победителем престижного советского фестиваля "Песня года".

Главред решил выяснить, как это удалось молодым исполнителям из Буковины.

видео дня

Как рассказывает автор, в историю украинской музыки навсегда вошел декабрь 1971 года, когда трио из Буковины - Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк - исполнили песню "Червона рута" на сцене московского "Останкино".

Вам также может быть интересно: "Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россияне

Несмотря на юный возраст (Яремчук - 20, Ивасюк - 22, Зинкевич - 26), ребята не просто представили украинскую музыку на союзном уровне, но и выиграли первый телевизионный конкурс "Песня года".

Как это было

"Декабрьским утром мы втроем вылетели в Москву, - вспоминал Яремчук. - Володя сидел на заднем сиденье и завершал оркестровки. К монотонному гулу двигателей присоединялись звуки флейты и скрипки".

Это был прорыв, которого никто не ожидал - в советском эфире впервые появились музыканты с электрогитарами, модными "клешами" и девушками в коротких юбках.

Огромную популярность "Червона рута" получила после выхода музыкального телевизионного фильма, в котором романтика Карпат соединилась с индустриальным востоком. В сюжете - история любви девушки с гор и шахтера с Донбасса. Правда, как отмечает автор расследования, поезд по маршруту "Донецк - Верховина" в реальности не существовал - его придумали режиссеры.

Вне сцены

Популярность песни достигла далеко за пределы СССР, даже в США. Это вызвало беспокойство у спецслужб. Владимира Ивасюка вызвали на "беседу" в КГБ, где требовали объяснений относительно его популярности на Западе. Но он не сдался.

Однако таких случаев было немало - многие украинские артисты попадали под давление Кремля, но не теряли голоса и собирали полные залы.

Какие еще украинские хиты сопротивлялись системе - смотрите в видео на YouTube-канале "The Документалист".

Читайте также:

Что такое The Документалист?

TheДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

песня интересные новости История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:49Мир
ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:59Фронт
Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Последние новости

20:49

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:26

Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

20:19

G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

20:19

Победительница шоу "Холостяк-13" сделала пластическую операцию - детали

19:59

"Война продолжится": экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огоньВидео

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
19:59

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:35

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССРВидео

19:27

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:21

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

Реклама
19:04

"Греха нет": священник объяснил, действительна ли исповедь без причастияВидео

19:01

"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

19:00

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепрамнение

18:56

Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возрастаВидео

18:38

Мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: Волкер дал мрачный прогноз

18:31

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнениеВидео

18:12

Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

18:05

"Неприятно": Сибига раскритиковал "некоторые страны" за поздравления ко дню РФ

17:47

Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал срокиВидео

17:40

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

17:33

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

Реклама
17:19

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:13

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus УкраинеВидео

17:01

Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

16:50

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:33

Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССРВидео

16:28

Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

16:24

У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

16:13

Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

15:53

"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТОВидео

15:45

Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

15:43

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

15:35

Где 3 отличия между котятами: надо их найти за 10 секунд

15:29

Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

15:19

"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с роднымиФото

15:18

"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россиянеВидео

15:16

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

15:02

Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

Реклама
14:27

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле МосквыВидео

13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

13:34

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

13:24

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

13:17

Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

12:48

Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбыВидео

12:47

"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

12:36

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять