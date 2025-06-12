Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССР

Трио украинцев впервые показали на советском ТВ современные инструменты, стильную одежду и звучание, несвойственное СССР

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как неизвестные музыканты из Украины стали звездами / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как украинская песня попала в эфир советского ТВ

Почему "Червона рута" стала культурной сенсацией в СССР

Что ответил Ивасюк на требования КГБ и как это изменило все

В 1971 году украинская песня "Червона рута" совершила невозможное: прорвала железный коммунистический занавес и стала победителем престижного советского фестиваля "Песня года".

Главред решил выяснить, как это удалось молодым исполнителям из Буковины.

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Как рассказывает автор, в историю украинской музыки навсегда вошел декабрь 1971 года, когда трио из Буковины - Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк - исполнили песню "Червона рута" на сцене московского "Останкино".

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Несмотря на юный возраст (Яремчук - 20, Ивасюк - 22, Зинкевич - 26), ребята не просто представили украинскую музыку на союзном уровне, но и выиграли первый телевизионный конкурс "Песня года".

Как это было

"Декабрьским утром мы втроем вылетели в Москву, - вспоминал Яремчук. - Володя сидел на заднем сиденье и завершал оркестровки. К монотонному гулу двигателей присоединялись звуки флейты и скрипки".

Это был прорыв, которого никто не ожидал - в советском эфире впервые появились музыканты с электрогитарами, модными "клешами" и девушками в коротких юбках.

Огромную популярность "Червона рута" получила после выхода музыкального телевизионного фильма, в котором романтика Карпат соединилась с индустриальным востоком. В сюжете - история любви девушки с гор и шахтера с Донбасса. Правда, как отмечает автор расследования, поезд по маршруту "Донецк - Верховина" в реальности не существовал - его придумали режиссеры.

Вне сцены

Популярность песни достигла далеко за пределы СССР, даже в США. Это вызвало беспокойство у спецслужб. Владимира Ивасюка вызвали на "беседу" в КГБ, где требовали объяснений относительно его популярности на Западе. Но он не сдался.

Однако таких случаев было немало - многие украинские артисты попадали под давление Кремля, но не теряли голоса и собирали полные залы.

Какие еще украинские хиты сопротивлялись системе - смотрите в видео на YouTube-канале "The Документалист".

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Что такое The Документалист? TheДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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