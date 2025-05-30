Не 'украинцы': как назывались наши предки веками и почему это название исчезло

Название "русины" - это важная часть истории украинского народа, связывающая современных украинцев с их предками и Русью-Украиной.

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Як насправді називалися українці століттями / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как наши предки называли себя до появления слова "украинцы"

Происхождение термина "русины"

Чем отличаются русины от русских

До появления современного этнонима "украинцы" наши предки называли себя иначе. Долгое время жители земель, которые сейчас входят в состав Украины, употребляли самоназвание "рутены" или "русины". Это название было широко распространено в средневековье и существует по сей день.

Происхождение этнонима "русин"

Слово "русины" происходит от древнерусского государства - Руси-Украины, которая существовала с IX до XIII века. Русь была политическим и культурным объединением славянских племен, основой которого стал Киев - центр государства. Название "русы" сначала обозначало население этого государства, об этом говорится в видео на YouTube-канале "История и интересные факты".

После распада Киевской Руси под влиянием различных внешних факторов и междоусобных войн, население ее бывших территорий начало называться "русинами". Это название оставалось основным самоназванием на протяжении веков.

Русины в составе Речи Посполитой и Австро-Венгрии

В XV-XVIII веках территории, где жили русины, были разделены между несколькими государствами, в частности Речью Посполитой и Австро-Венгерской империей. Там русины сохраняли свое самоназвание и культуру, хотя и под влиянием католических и православных традиций.

В Речи Посполитой XVI-XVIII веков название "русины" использовалось для обозначения украинцев, отличая их от литвинов-белорусов, московитов-россиян. В Габсбургской монархии "русины: (нем. Ruthenen) были официальным названием украинских подданных. Это самоназвание сохранилось на Закарпатье, Лемковщине, Пряшевщине и среди эмигрантов в США.

Этноним "русины" часто использовалась в документах, литературе и религиозных текстах. Она служила символом единства и преемственности от Киевской Руси, а также противостояния внешним влияниям.

Отличие от русинов от русских

В то же время начали развиваться другие восточнославянские народы, в частности московиты (впоследствии русские). Русины на украинских землях являются отдельными от москвичей. Русины - это не русские, а собственная этническая группа, которая впоследствии стала называться украинцами.

Смотрите видео о русинах:

Переход к самоназванию "украинцы"

Термин "украинцы" появился от слова "Украина", что означало "край", "пограничная земля". В XVII-XVIII веках это название начало набирать популярность, особенно среди казачества и интеллигенции.

С постепенным формированием национальной идентичности, которая развивалась в XIX веке, слово "украинцы" стало доминирующим самоназванием, обозначая уже не только региональную, но и этническую и национальную принадлежность. Этот процесс был особенно заметен в Галичине, где интеллигенция начала использовать термин "украинец" вместо "русин".

Используется ли сейчас этононим "русин"

Сегодня термин "русин" используется в основном на Закарпатье, Прешовщине, Лемковщине и среди эмигрантов в США. Часть носителей этого этнонима считает себя отдельным этносом, другие - частью украинской нации. В Украине Государственный комитет статистики определяет русинов как "этническую группу украинской национальности".

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