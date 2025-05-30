Не 'украинцы': как назывались наши предки веками и почему это название исчезло

Вы узнаете:
- Как наши предки называли себя до появления слова "украинцы"
- Происхождение термина "русины"
- Чем отличаются русины от русских
До появления современного этнонима "украинцы" наши предки называли себя иначе. Долгое время жители земель, которые сейчас входят в состав Украины, употребляли самоназвание "рутены" или "русины". Это название было широко распространено в средневековье и существует по сей день.
Происхождение этнонима "русин"
Слово "русины" происходит от древнерусского государства - Руси-Украины, которая существовала с IX до XIII века. Русь была политическим и культурным объединением славянских племен, основой которого стал Киев - центр государства. Название "русы" сначала обозначало население этого государства, об этом говорится в видео на YouTube-канале "История и интересные факты".
После распада Киевской Руси под влиянием различных внешних факторов и междоусобных войн, население ее бывших территорий начало называться "русинами". Это название оставалось основным самоназванием на протяжении веков.
Русины в составе Речи Посполитой и Австро-Венгрии
В XV-XVIII веках территории, где жили русины, были разделены между несколькими государствами, в частности Речью Посполитой и Австро-Венгерской империей. Там русины сохраняли свое самоназвание и культуру, хотя и под влиянием католических и православных традиций.
В Речи Посполитой XVI-XVIII веков название "русины" использовалось для обозначения украинцев, отличая их от литвинов-белорусов, московитов-россиян. В Габсбургской монархии "русины: (нем. Ruthenen) были официальным названием украинских подданных. Это самоназвание сохранилось на Закарпатье, Лемковщине, Пряшевщине и среди эмигрантов в США.
Этноним "русины" часто использовалась в документах, литературе и религиозных текстах. Она служила символом единства и преемственности от Киевской Руси, а также противостояния внешним влияниям.
Отличие от русинов от русских
В то же время начали развиваться другие восточнославянские народы, в частности московиты (впоследствии русские). Русины на украинских землях являются отдельными от москвичей. Русины - это не русские, а собственная этническая группа, которая впоследствии стала называться украинцами.
Смотрите видео о русинах:
Переход к самоназванию "украинцы"
Термин "украинцы" появился от слова "Украина", что означало "край", "пограничная земля". В XVII-XVIII веках это название начало набирать популярность, особенно среди казачества и интеллигенции.
С постепенным формированием национальной идентичности, которая развивалась в XIX веке, слово "украинцы" стало доминирующим самоназванием, обозначая уже не только региональную, но и этническую и национальную принадлежность. Этот процесс был особенно заметен в Галичине, где интеллигенция начала использовать термин "украинец" вместо "русин".
Используется ли сейчас этононим "русин"
Сегодня термин "русин" используется в основном на Закарпатье, Прешовщине, Лемковщине и среди эмигрантов в США. Часть носителей этого этнонима считает себя отдельным этносом, другие - частью украинской нации. В Украине Государственный комитет статистики определяет русинов как "этническую группу украинской национальности".
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Что известно о YouTibe-канале "История и интересные факты"?
Канал "История и интересные факты" рассказывает об исторических событиях и интересных фактах. На канале есть видео об истории Украины, в частности о Киеве и украинских символах. Также есть видео об известных исторических фигурах.
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