"Ленин - гриб и радиоволна": кто и зачем в 1991 году придумал фейк, ставший мемом

За несолько месяцев до развала СССР вышла передача о том, что Владимир Ленин злоупотреблял мухоморами и со временем грибы вытеснили его собственную личность.

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В эфире советского ТВ вышла телепередача о том, что Ленин злоупотреблял мухоморами / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Кто был автором "грибной" программы-мистификации

Как создавалась передача: воспоминания участников

Влияние программы на методы манипуляции массовым сознанием современных росСМИ

В январе 1991 года музыкант-авангардист Сергей Курехин и журналист Сергей Шолохов выходят в эфир ленинградского телеканала с программой "Пятое колесо", чтобы сообщить на весь СССР: "Ленин - гриб и радиоволна". В течение целого часа Курехин с серьезным лицом рассказывал о том, что организатор Октябрьского переворота Владимир Ленин злоупотреблял мухоморами и со временем грибы вытеснили его собственную личность.

"То, о чем я буду говорить сегодня, - это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. Меня всегда что-то в ней удивляло, какая-то загадка всегда оставалась загадкой", - заявил Курехин в самом начале программы.

В телесюжете утверждалось, что Ленин на самом деле был грибом и радиоволной. В доказательство приводились такие "аргументы", как сходство разреза броневика, с которого выступал Ленин, и грибницы мухомора, утверждение, что "нинель" ("Ленин" наоборот) - это французское блюдо из грибов, и тому подобные. Для большей правдоподобности Курехин ссылался на разные источники: от книг Карлоса Кастанеды до работ ученого Константина Циолковского.

Смотрите фрагмет телепередачи "Ленин - гриб":

"У меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы", - заверял зрителей Курехин.

Кстати, телепередача "Пятое колесо" выходила в эфир с 1988 по 1996 год. Программа была очень популярна. В разное время гостями передачи были серьезные спикеры: академик Дмитрий Лихачев, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и еще не ставший президентом Борис Ельцин.

Некоторые зрители, посмотревшие эфир "Пятого колеса", были по-настоящему обескуражены и шокированы. Например, к Галине Барановой, заведующей идеологическим отделом Ленинградского обкома КПСС, пришла целая возмущенная делегация, которая потребовала объяснить, действительно ли Ленин был грибом!

Стоит отметить, что такие смелые и абсурдные заявления прозвучали в период горбачевской Перестройки, за восемь месяцев до развала Советского союза. В то время уже допускались некоторые вольности в высказываниях "советского народа", но подобные нелепые характеристики сакральной фигуры Ленина действительно были восприняты советским зрителем как шокирующие.

Анастасия Курехина, вдова музыканта, в разговоре с росСМИ вспоминала историю появления мема: "Идея программы родилась так: как-то Сергей увидел передачу о смерти Сергея Есенина. Автор программы выстраивал доказательство того, что поэта убили, на совершенно абсурдных вещах. Показывали фотографии похорон Есенина, и за кадром говорили: "Посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили..." Сергей посмотрел программу и сказал мне: "Так можно доказать все, что угодно". И доказал".

Смотрите полную версию часовой телепередачи "Ленин - гриб":

Журналист Сергей Шолохов в интервью росСМИ в 2021 году вспоминал, как готовился в передаче в 1991 году.

"Я пошел в киноархив и разыскал все фильмы, в которых Ленин ходит в лес за грибами, взял сцены, где он общается с грибниками, нашел свидетельства от их родственников и записал интервью с ними. Потом мы встретились с Курехиным для съемок нашей беседы, и я смонтировал ее с другими видеозаписями. Так получилась наша передача", - говорит Шолохов.

Говоря о том, как вообще такой "грибной" материал мог быть допущен к показу на советском телевидении в 1991 году, Шолохов утверждает, что в том году "весь Ленинград стал территорией эксперимента, а власть тогда практически самоликвидировалась".

Сам же Курехин утверждал, что мистификация про Ленина, сделавшая его известным, задумывалась как шутка без социальной подоплеки.

"Никакой цели: просто игра ума. Вообще вся деятельность - это игра ума... Я честен всегда. Я говорю, то что чувствую внутри. Другое дело, что душа у меня внутри может лгать. Я просто глашатай того, что у меня внутри происходит, вот и все", - говорил он.

Кто такой Сергей Курехин Сергей Курехин - советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актер. Родился в Мурманске 16 июня 1954, вырос в Москве, а затем переехал в Ленинград. В 1981 году за границей издал свою первую пластинку. В 1980-х годах он принял участие в записи нескольких альбомов "Аквариума". В 1984 году Курехин в первый раз собрал концертный коллектив "Поп-механика", представлявший собой непостоянный состав исполнителей, в представлениях которого могли участвовать музыканты, певцы, актеры и художники разных школ и стилей, и единственным постоянным участником и идейным лидером которого был сам Курехин. Театрализованные концертные номера "Поп-механики" включали элементы перформанса, в них могли быть вставные номера, выступления цирковых артистов, показы мод. Также Курехин - автор музыки к двум десяткам кинофильмов. На протяжении своей жизни Курехин был известен как искусный автор розыгрышей и мистификаций. Наибольшую известность получило выступление Курехина в телепрограмме "Пятое колесо", породившее медиавирус "Ленин - гриб". В 1995 году Курехин примкнул к Национал-большевистской партии. 9 июля 1996 года умер от саркомы.

История с Лениным-грибом, придуманная за несколько месяцев до развала СССР, показала, как с помощью телевидения можно заставить огромное количество людей поверить даже в самые нелепые и абсурдные тезисы. Таким образом, в эфире годами цензурированного и консервативного советского ТВ Курехин и Шолохов с помощью квазинаучных выводов и псевдоумозаключений выстроили медиавирус и мем, о котором вспоминают даже спустя 34 года. "Ленин - гриб" - это не только мем-легенда, но и предтеча фейк-ньюс, пример искусной манипуляции общественным сознанием. После грибной манипуляции в эфире современного пропагандистского телевидения РФ появятся "распятый мальчик в трусиках", "клаптык земли и два раба", "биолаборатории в Украине" и прочее.

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Кто такой Сергей Шолохов Сергей Шолохов - советский и российский журналист, телеведущий; кандидат искусствоведения. Родился 27 сентября 1958 года. Учился в ленинградском интернате с углубленным изучением английского языка и хинди, затем на филологическом факультете Ленинградского университета. Работал редактором в издательстве "Изобразительное искусство". Карьеру на Ленинградском телевидении начинал с должности редактора отдела кино в 1987 году. Стал популярен в конце 1980-х годов как один из авторов и ведущих публицистической программы "Пятое колесо", один из выпусков которой вошел в историю как "Ленин - гриб". С 1991 году выпускал собственную программу и новинках фестивального кино "Тихий дом".

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