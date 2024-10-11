Труп в центре Москвы: почему Ленина все еще держат в мавзолее - что с ним делают

Мавзолей Ленина в Москве остается одним из самых противоречивых символов советского прошлого РФ. Главред выяснил, почему тело Ленина не хоронят.

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Почему Ленина до сих пор держат в мавзолее - что делают с Лениным в мавзолее / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Один из самых интересных вопросов, который до сих пор волнует как россиян, так и людей на Западе - это причина, почему тело советского диктатора Владимира Ленина, основателя Советского Союза, все еще хранится в мавзолее на Красной площади. YouTube-блогер и эксперт по политическим вопросам Роман Абалин, автор канала "NFKRZ" рассказал, почему тело Ленина не хоронят.

Почему тело Ленина не хоронят

Абалин приводит несколько причин, почему мавзолей все еще функционирует. Одной из главных является историческая важность Ленина для многих поколений россиян, которые жили в советскую эпоху и до сих пор имеют сентиментальное отношение к Ленину.

"Многие люди, которые до сих пор живы в России, - это люди, которые жили в Советском Союзе, которые, возможно, боготворили Ленина, которым он нравился. И увидев, что мавзолей сносится, эти люди, по сути, просто разозлятся и расстроятся", - отмечает он.

Смотрите видео о том, почему тело Ленина не хоронят:

Еще одной важной причиной, почему мавзолей Ленина до сих пор функционирует, является его включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1990 году мавзолей получил статус защищенного объекта, что фактически затрудняет любые действия по его сносу или значительному изменению.

"С 1990 года мавзолей считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это делает процесс его сноса юридически сложным и добавляет международный контекст к этому вопросу", - отмечает Абалин.

Что известно о YouTube канале "NFKRZ" YouTube канал "NFKRZ" - это популярный англоязычный канал, основанный российским блогером Романом Абалиным. Канал в основном фокусируется на политических и социальных темах, обзорах современных событий в России и мире, а также критике власти. Аудитория канала - более 1,2 миллиона пользователей.

Почему Ленина держат в мавзолее

Владимир Ленин, председатель Совета народных комиссаров СССР, умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки под Москвой.

На похоронную церемонию в Колонном зале Дома союзов в Москве пришло от 500 тысяч до миллиона человек, что свидетельствует о масштабной популярности Ленина среди народа. Но далеко не все желающие успели попрощаться с ним. В это время в еженедельнике "Рабочая Москва" появились письма от "трудящихся", в которых они просили сохранить тело Ленина для будущих поколений, говорится в материале издания "Верстка".

Историки утверждают, что сохранение тела Ленина было важным элементом формирования культа личности, который должен был помочь Сталину утвердиться на посту лидера Советского Союза. По словам экспертов из издания "Верстка", именно Сталин стоял за решением сохранить тело Ленина, превратив его в символ коммунистической идеологии.

"Решение Сталина о сохранении тела Ленина было стратегическим шагом для поддержания культа личности Ленина и, впоследствии, для собственного укрепления власти", - отмечают журналисты.

Что происходит с телом Ленина в мавзолее

Доктор Говард Маркел в статье для "PBS News" отмечает, что почти столетие спустя команда анатомов, биохимиков и хирургов круглосуточно работает над тем, чтобы сохранить то, что осталось от тела Ленина. Они работают в Московском центре научных исследований и методик преподавания биохимических технологий, который называется "Мавзолей".

"От тела Ленина, кстати, сохранились только его скелет, кожа, мышечные ткани и внешняя "форма". Его жизненно важные органы и мозг были изъяты для исследования при вскрытии непосредственно после его смерти", - указывает он.

По словам доктора, во время вскрытия 1924 года патологоанатомы также удалили все артерии и вены Ленина. Поэтому, россияне разработали методику микроинъекций, когда отдельные подкожные шприцы, наполненные бальзамирующими веществами, вводились непосредственно в ту часть тела, которая нуждалась в консервации в определенный момент времени.

Что известно о Говарде Маркеле Говард Маркел - американский врач и историк медицины. В конце 2023 года Маркел вышел на пенсию из Медицинской школы Мичиганского университета, где он работал заслуженным профессором истории медицины имени Джорджа Э. Вантца и директором Университетского центра истории медицины. Он также был профессором психиатрии, управления и политики здравоохранения, истории, педиатрии и инфекционных болезней. Маркел много пишет об основных темах и фигурах в истории медицины и общественного здоровья, сообщает Википедия.

"Они (русские - ред.) также изобрели двухслойный "резиновый костюм", который надевали на труп, чтобы тонкий слой бальзамирующего вещества постоянно циркулировал вокруг его тела. Темный деловой костюм, который сейчас "носит" Ленин, был специально сшит для того, чтобы надевать его поверх резинового костюма", - отмечает Говард Маркел.

Он добавляет, что каждые два года весь труп повторно бальзамируют, погружая его в различные растворы: глицерин, формальдегид, ацетат калия, спирт, перекись водорода, уксусную кислоту и уксусный натрий. Каждое погружение занимает около шести недель.

Согласно выводам профессора антропологии Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака, Ленин сейчас имеет искусственные ресницы, поскольку он был поврежден во время раннего бальзамирования. Его нос, лицо, глазницы и несколько других частей его тела были "скульптурированы" с помощью материала из парафина, глицерина и каротина, чтобы помочь сохранить вид его лица близким к оригинальному и гораздо более живым.

Кто лежит в мавзолее, кроме Ленина

Мавзолей на Красной площади в Москве уже давно является символом советской эпохи. Однако не только Ленин был похоронен в этом месте. Одним из самых известных лидеров, чей последний приют также был в мавзолее, был Иосиф Сталин.

Иосиф Сталин был одним из самых противоречивых лидеров Советского Союза. Как диктатор, который управлял государством в течение почти 30 лет, он был известен своей жестокой политикой, которая включала массовые репрессии, голодоморы и чистки. Несмотря на его жестокое правление, многие люди скорбели, когда 6 марта 1953 года было объявлено о его смерти.

По словам автора YouTube-канала "MilitaryTube", Сталин был представлен как "великий вождь" и символизировал мощь Советского Союза. После смерти его тело было забальзамировано, чтобы остаться для будущих поколений. Оно было выставлено на обозрение в прозрачной гробнице рядом с телом Ленина.

Смотрите видео о том, кто лежал в мавзолее, кроме Ленина:

Почему Сталина вынесли из мавзолея

Советская власть изменила свое отношение к Сталину после выступления Никиты Хрущева. Как отмечает блогер, 24 февраля 1956 года на 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза Хрущев произнес тайную речь, которая разоблачила многочисленные зверства Сталина. Эта речь стала началом десталинизации страны. Правительство решило пересмотреть статус Сталина как "великого вождя", и через пять лет после этого, в 1961 году, тело Сталина тихо вынесли из мавзолея. На этот раз не было церемоний или фанфар.

Как отметил автор канала "MilitaryTube", Сталина похоронили примерно в 300 футах от мавзолея, у Кремлевской стены, где его тело осталось почти незаметным, частично скрытое деревьями. Это символизировало политическое и идеологическое отмежевание от его наследия.

Что известно о YouTube-канале "MilitaryTube" YouTube канал "MilitaryTube" посвящен военной истории, современной технике и геополитике. Аудитория канала - более 65 тысяч пользователей.

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