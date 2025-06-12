'Сначала он был в Киеве': какое украинское изобретение присвоили россияне

Вы узнаете:
- Кто такой Федор Пироцкий
- Почему россияне не признают его украинского происхождения
Еще во времена Российской империи, россияне пытались присваивать различные украинские изобретения себе. Они даже прибегали к манипуляциям относительно происхождения известных фигур.
Автор канала Пан Карпан в видео на YouTube рассказал, что россияне даже сейчас прибегают к манипуляциям и меняют биографии выдающихся людей, приписывая им звание "советский деятель" или просто "русский", передает Главред.
В частности, согласно российской и английской версии Википедии, Федор Пироцкий - россиянин, хотя он имеет именно украинское происхождение.
"Пироцкий является изобретателем электрического трамвая. Родился в селе Олешки на Херсонщине в 1845 году. Окончил Санкт-Петербургское кадетское училище. Под руководством Пироцкого в 1875 году испытывался первый прототип трамвая на электрической тяге", - подчеркнул он.
Автор видео добавил, что до этого момента трамваи уже существовали, но двигались преимущественно с помощью лошадей.
"Первый запуск городского трамвая в Российской империи на разработке Пироцкого состоялся в Киеве в 1892. Также на основе разработок Пироцкого в 1879 году был представлен электрический вагончик от компании Siemens", - говорится в видео.
Украинские изобретения украдены Россией - видео:
Читайте также:
- Почему Россия не имеет отношения к Киевской Руси - историк раскрыл малоизвестный факт
- "Раздражает россиян": что поется об Украине в гимне РФ, историк раскрыл детали
- Почему сине-желтый флаг - русский: историк сделал неожиданное открытие
Что известно о Пан Карпан?
Пан Карпан - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает об интересных феноменах поп культуры, снимает программы посвященные истории, кино, анимации. На данный канал уже подписалось более 54 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред