'Сначала он был в Киеве': какое украинское изобретение присвоили россияне

Россияне меняют биографии выдающихся людей в Википедии.

https://glavred.info/culture/snachala-on-byl-v-kieve-kakoe-ukrainskoe-izobretenie-prisvoili-rossiyane-10672811.html Ссылка скопирована

Первый электрический трамвай / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Кто такой Федор Пироцкий

Почему россияне не признают его украинского происхождения

Еще во времена Российской империи, россияне пытались присваивать различные украинские изобретения себе. Они даже прибегали к манипуляциям относительно происхождения известных фигур.

Автор канала Пан Карпан в видео на YouTube рассказал, что россияне даже сейчас прибегают к манипуляциям и меняют биографии выдающихся людей, приписывая им звание "советский деятель" или просто "русский", передает Главред.

видео дня

В частности, согласно российской и английской версии Википедии, Федор Пироцкий - россиянин, хотя он имеет именно украинское происхождение.

"Пироцкий является изобретателем электрического трамвая. Родился в селе Олешки на Херсонщине в 1845 году. Окончил Санкт-Петербургское кадетское училище. Под руководством Пироцкого в 1875 году испытывался первый прототип трамвая на электрической тяге", - подчеркнул он.

Автор видео добавил, что до этого момента трамваи уже существовали, но двигались преимущественно с помощью лошадей.

"Первый запуск городского трамвая в Российской империи на разработке Пироцкого состоялся в Киеве в 1892. Также на основе разработок Пироцкого в 1879 году был представлен электрический вагончик от компании Siemens", - говорится в видео.

Украинские изобретения украдены Россией - видео:

Читайте также:

Что известно о Пан Карпан? Пан Карпан - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает об интересных феноменах поп культуры, снимает программы посвященные истории, кино, анимации. На данный канал уже подписалось более 54 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред