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"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россияне

Мария Николишин
12 июня 2025, 15:18
97
Россияне меняют биографии выдающихся людей в Википедии.
'Сначала он был в Киеве': какое украинское изобретение присвоили россияне
Первый электрический трамвай / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Кто такой Федор Пироцкий
  • Почему россияне не признают его украинского происхождения

Еще во времена Российской империи, россияне пытались присваивать различные украинские изобретения себе. Они даже прибегали к манипуляциям относительно происхождения известных фигур.

Автор канала Пан Карпан в видео на YouTube рассказал, что россияне даже сейчас прибегают к манипуляциям и меняют биографии выдающихся людей, приписывая им звание "советский деятель" или просто "русский", передает Главред.

видео дня

В частности, согласно российской и английской версии Википедии, Федор Пироцкий - россиянин, хотя он имеет именно украинское происхождение.

"Пироцкий является изобретателем электрического трамвая. Родился в селе Олешки на Херсонщине в 1845 году. Окончил Санкт-Петербургское кадетское училище. Под руководством Пироцкого в 1875 году испытывался первый прототип трамвая на электрической тяге", - подчеркнул он.

Автор видео добавил, что до этого момента трамваи уже существовали, но двигались преимущественно с помощью лошадей.

"Первый запуск городского трамвая в Российской империи на разработке Пироцкого состоялся в Киеве в 1892. Также на основе разработок Пироцкого в 1879 году был представлен электрический вагончик от компании Siemens", - говорится в видео.

Украинские изобретения украдены Россией - видео:

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Что известно о Пан Карпан?

Пан Карпан - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает об интересных феноменах поп культуры, снимает программы посвященные истории, кино, анимации. На данный канал уже подписалось более 54 тысяч пользователей.

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