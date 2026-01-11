Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

Главное:
- После циклона "ULLI" в Житомирскую область приходит арктический воздух и резкое похолодание
- 10–12 января: гололед, без существенных осадков, ночные температуры до –19°
- 11 января будет влиять антициклон "BRONCO", который принесет прояснение
Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI". Об этом Суспільному сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.
По ее словам, 10 января область будет находиться в тыловой части циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Именно в этот период начнется ощутимое понижение температуры.
Екатерина Ткачук отмечает, что вторжение арктического воздуха вызовет устойчивое похолодание до "некомфортных значений", а ветер постепенно будет слабеть. Уже 11 января на территорию Украины распространится выступ антициклона "BRONCO", сформированного в холодных массах. Это приведет к прекращению осадков и появлению солнечных промежутков в небе.
Несмотря на это, синоптики предупреждают: гололедица на дорогах будет сохраняться в течение всего периода.
Погода в Житомире на 11–12 января:
- облачно с прояснениями;
- без существенных осадков;
- гололед сохранится;
- ветер западный, 5–10 м/с;
- температура ночью: –14…–19°, днем: –10…–15°.
Сколько продержатся морозы
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду говорила , что самые сильные морозы придут в Украину 10-11 января, но в дальнейшем такие тенденции могут сохраняться.
По ее словам, какого-либо резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не ожидается.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Главред рассказывал , что погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине 11 января будет неустойчивой и холодной в большинстве областей. По его прогнозу, наиболее холодная погода прогнозируется в западных и северных областях.
В то же время, 12-13 января в Полтаве и области прогнозируют сильный ветер. Осадков почти не будет, а температура воздуха будет держаться на уровне показателей воскресенья - ночью 9-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.
