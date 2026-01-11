Укр
Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

Дарья Пшеничник
11 января 2026, 15:28
11 января на территорию Украины распространится антициклон "BRONCO".
Житомирская область погода
Прогноз погоды в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал "Реальный Житомир"

Главное:

  • После циклона "ULLI" в Житомирскую область приходит арктический воздух и резкое похолодание
  • 10–12 января: гололед, без существенных осадков, ночные температуры до –19°
  • 11 января будет влиять антициклон "BRONCO", который принесет прояснение

Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI". Об этом Суспільному сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

По ее словам, 10 января область будет находиться в тыловой части циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Именно в этот период начнется ощутимое понижение температуры.

Екатерина Ткачук отмечает, что вторжение арктического воздуха вызовет устойчивое похолодание до "некомфортных значений", а ветер постепенно будет слабеть. Уже 11 января на территорию Украины распространится выступ антициклона "BRONCO", сформированного в холодных массах. Это приведет к прекращению осадков и появлению солнечных промежутков в небе.

Несмотря на это, синоптики предупреждают: гололедица на дорогах будет сохраняться в течение всего периода.

Погода в Житомире на 11–12 января:

  • облачно с прояснениями;
  • без существенных осадков;
  • гололед сохранится;
  • ветер западный, 5–10 м/с;
  • температура ночью: –14…–19°, днем: –10…–15°.

Сколько продержатся морозы

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду говорила , что самые сильные морозы придут в Украину 10-11 января, но в дальнейшем такие тенденции могут сохраняться.

По ее словам, какого-либо резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не ожидается.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Главред рассказывал , что погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине 11 января будет неустойчивой и холодной в большинстве областей. По его прогнозу, наиболее холодная погода прогнозируется в западных и северных областях.

В то же время, 12-13 января в Полтаве и области прогнозируют сильный ветер. Осадков почти не будет, а температура воздуха будет держаться на уровне показателей воскресенья - ночью 9-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.

Также стоит прочитать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

погода Житомирщина прогноз погоды Житомирская область новости Житомира
Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

