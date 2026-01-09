В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

Вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где температура упадет до -19 градусов
Погода в Украине на выходных, 10 и 11 января, будет неустойчивой и холодной в большинстве областей. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Он подчеркнул, что в результате развития циклонической деятельности в ближайшие сутки характер погоды в стране ожидается неустойчивым, с колебаниями атмосферного давления, понижением температуры воздуха и осадками различной интенсивности.
По его словам, наиболее холодная погода прогнозируется в западных и северных областях, а на крайнем юго-востоке температурный фон будет колебаться около 0 градусов.
Погода в Украине 10 января
В субботу в западных областях будет преимущественно без осадков, местами возможен туман. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью составит -14...-19 градусов, днем -7...-12 градусов.
В северной части страны ожидается облачная погода, с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -9...-14 градусов, днем -6...-11 градусов.
В центральных регионах Украины ночью без существенных осадков, местами туман. Днем будет идти снег, в Днепропетровской области с дождем. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...-8 градусов, днем -3...+2 градуса.
В южной части страны ночью без существенных осадков, местами туман. Утром и днем будет идти снег, в Крыму и Приазовье дождь. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем -2...+4 градуса.
В восточных регионах ночью без существенных осадков, днем и вечером ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.
Погода в Украине 11 января
В воскресенье в западной части страны ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -13...-18 градусов, днем -6...-11 градусов.
В северных областях существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночное время будет в пределах -11...-16 градусов, днем -7...-12 градусов.
В центральных регионах Украины ночью без осадков, днем ожидается снег, слабая метель. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...-13 градусов, днем -6...-11 градусов.
В южной части под влиянием очередного южного циклона пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается гололед, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5...-10 градусов.
В восточной части страны ожидается неустойчивый характер погоды с осадками в виде снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -6...+2 градуса.
Когда в Украину придут морозы
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков, но придут сильные морозы.
По ее словам, ночью ожидается от -14...-20 градусов, а местами даже до -23 градусов.
"Мы ожидаем морозы именно 10-11 января, но в дальнейшем тенденции могут сохраняться. Какого-то резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, то есть до 15-го числа, мы не ожидаем", - подытожила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метелях.
В то же время, Днепр 10-11 января накроет настоящая зима. Город попадет под влияние арктического воздуха, поэтому мороз и снег станут главными героями погоды.
А погода во Львове и области на выходных, 10 и 11 января, будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок.
