Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

Кратко:
- Днепр накроет арктический воздух, ожидаются морозы и снег
- Температура: –3…–1 °C днем в субботу, до –8…–2 °C в воскресенье
- Осадки и облачность сохранятся в оба выходных
Днепр на 10–11 января накроет настоящая зима. Город попадает под влияние арктического воздуха, поэтому мороз и снег станут главными героями погоды, прогнозирует сайт Sinoptik.
Жители почувствуют резкое похолодание уже с утра, а ветреная погода усилит ощущение мороза, поэтому даже короткие прогулки потребуют теплой экипировки. Синоптики предупреждают о облачности и возможном снеге, что делает выходные особенно зимними и атмосферными.
Суббота, 10 января
В субботу, 10 января, ожидается холодная погода с температурами в пределах примерно от −3 °C ночью до +2 °C днем. Небо будет облачным, без значительных осадков, однако существенное похолодание ощутимо уже утром и вечером.
Ветер будет усиливаться умеренно, что добавит ощущение мороза, особенно в открытых районах города.
Воскресенье, 11 января
На следующий день, в воскресенье, 11 января, погода еще больше будет напоминать классическую зимнюю: температуру воздуха прогнозируют в диапазоне от −8 °C ночью до около −2 °C днем, что существенно холоднее, чем накануне.
Небо по-прежнему ожидается в основном пасмурным, с возможностью слабых осадков в виде снега или снежной крупы в районах городов.
Поэтому выходные обещают быть по-настоящему зимними.
Холодный воздух придет в Украину
Синоптик Наталья Птуха сообщила, что 10-11 января в Украину с северного направления придет арктический воздух. По ее прогнозу, в эти дни погода будет преимущественно без осадков.
Она отметила, что ожидается понижение температуры, а холоднее станет на западе, севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях.
