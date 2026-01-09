Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

Температура резко упадет и сделает утра и вечера особенно холодными для горожан

Погодные условия напоминают о зиме / Фото: УНИАН

Кратко:

Днепр накроет арктический воздух, ожидаются морозы и снег

Температура: –3…–1 °C днем в субботу, до –8…–2 °C в воскресенье

Осадки и облачность сохранятся в оба выходных

Днепр на 10–11 января накроет настоящая зима. Город попадает под влияние арктического воздуха, поэтому мороз и снег станут главными героями погоды, прогнозирует сайт Sinoptik.

Жители почувствуют резкое похолодание уже с утра, а ветреная погода усилит ощущение мороза, поэтому даже короткие прогулки потребуют теплой экипировки. Синоптики предупреждают о облачности и возможном снеге, что делает выходные особенно зимними и атмосферными.

Суббота, 10 января

В субботу, 10 января, ожидается холодная погода с температурами в пределах примерно от −3 °C ночью до +2 °C днем. Небо будет облачным, без значительных осадков, однако существенное похолодание ощутимо уже утром и вечером.

Ветер будет усиливаться умеренно, что добавит ощущение мороза, особенно в открытых районах города.

Погода в Днепре 11 января / Фото: sinoptik.ua

Воскресенье, 11 января

На следующий день, в воскресенье, 11 января, погода еще больше будет напоминать классическую зимнюю: температуру воздуха прогнозируют в диапазоне от −8 °C ночью до около −2 °C днем, что существенно холоднее, чем накануне.

Небо по-прежнему ожидается в основном пасмурным, с возможностью слабых осадков в виде снега или снежной крупы в районах городов.

Погода в Днепре 11 января / Фото: sinoptik.ua

Поэтому выходные обещают быть по-настоящему зимними.

Холодный воздух придет в Украину

Синоптик Наталья Птуха сообщила, что 10-11 января в Украину с северного направления придет арктический воздух. По ее прогнозу, в эти дни погода будет преимущественно без осадков.

Она отметила, что ожидается понижение температуры, а холоднее станет на западе, севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине после Крещения 6 января будет опасной. По прогнозу синоптиков, после циклона, который принесет сильный снег, дождь и гололед, наступит сильное похолодание.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

Напомним, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

