С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

Погода в Украине не перестает удивлять. В западные регионы пришла настоящая зима со снегом и сильным морозом. В городах образовалась "каша" из-за нечищеных дорог. В Сети уже разлетаются видео из регионов.
Спасатели предупреждают о непогоде - сильный снег и гололед затруднили движение на дорогах. Так, например, на трассе Киев - Чоп в Ровенской области уже пришлось вытаскивать автомобили из снежных заносов. Во Львовской области медики не смогли добраться до больного в поселке Славское.
"Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги. Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, однако помните: лучшая помощь в непогоду - это ваша осторожность", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют без необходимости не выезжать на дороги.
На трассе Львов - Тернополь серьезные проблемы с движением транспорта, там образовались огромные пробки. Автомобили просто засыпает снегом.
Смотрите видео с непогодой в Украине:
Во Львове из-за нерасчищенных дорог машины застревают прямо посреди дороги.
Смотрите видео с непогодой в Украине:
Во Львове и Ивано-Франковске чистить дороги вышли даже мэры. Руслан Марцинкив и Андрей Садовый вышли на улицы с лопатами.
Смотрите видео с мэром Франковска, который чистит снег:
Андрей Садовый отметил, что снег будет падать 8 января в течение всего дня. Ожидается, что выпадет около 20-25 см осадков.
Это не разовый слой, а постоянное выпадение в течение всего дня. Техника работает непрерывно, но очищенные участки сразу накрывает новый снег. Поэтому обращаюсь к бизнесу: подключайтесь и помогайте расчищать снег возле своих заведений, офисов и предприятий", - написал Садовый.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололед и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.
Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.
Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.
