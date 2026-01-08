Укр
С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2026, 12:37
Западные области засыпало снегом, дороги превратились в настоящий каток.
Во многих областях бушует непогода / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Украину накрыла жесткая непогода
  • Западные регионы засыпало снегом
  • Мэры городов вышли на улицы с лопатами

Погода в Украине не перестает удивлять. В западные регионы пришла настоящая зима со снегом и сильным морозом. В городах образовалась "каша" из-за нечищеных дорог. В Сети уже разлетаются видео из регионов.

Спасатели предупреждают о непогоде - сильный снег и гололед затруднили движение на дорогах. Так, например, на трассе Киев - Чоп в Ровенской области уже пришлось вытаскивать автомобили из снежных заносов. Во Львовской области медики не смогли добраться до больного в поселке Славское.

"Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги. Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, однако помните: лучшая помощь в непогоду - это ваша осторожность", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют без необходимости не выезжать на дороги.

На трассе Львов - Тернополь серьезные проблемы с движением транспорта, там образовались огромные пробки. Автомобили просто засыпает снегом.

В Украине бушует непогода / фото: скриншот

Во Львове из-за нерасчищенных дорог машины застревают прямо посреди дороги.

Во Львове настоящая непогода / фото: скриншот

Во Львове и Ивано-Франковске чистить дороги вышли даже мэры. Руслан Марцинкив и Андрей Садовый вышли на улицы с лопатами.

Мэр Франковска чистит дорогу / фото: скриншот

Андрей Садовый отметил, что снег будет падать 8 января в течение всего дня. Ожидается, что выпадет около 20-25 см осадков.

Это не разовый слой, а постоянное выпадение в течение всего дня. Техника работает непрерывно, но очищенные участки сразу накрывает новый снег. Поэтому обращаюсь к бизнесу: подключайтесь и помогайте расчищать снег возле своих заведений, офисов и предприятий", - написал Садовый.

Садовый вышел чистить снег / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололед и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

02:18

"Бесцельное зависание": жена Виталия Козловского рассекретила серьезный план

01:30

Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

