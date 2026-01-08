Укр
Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

Анна Ярославская
8 января 2026, 09:13
26
Погода в Одессе сегодня будет теплой, но с осадками и туманом.
Одесса, море, погода
Какой будет погода в Одессе и области 8 января 2026 / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Сегодня в Одессе будет туманно
  • Дождь к вечеру прекратится
  • Столбики термометров поднимутся до +10 градусов

В четверг, 8 января, погода в Одессе будет облачной. Синоптики прогнозируют туман. При этом будет достаточно тепло.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками.

видео дня

"Ночью шел дождь. Утром он усилился, но к вечеру должен прекратиться", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом в южный и юго-западный во второй половине дня, 2-8 м/с.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +10 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут +2...-1 градус.

Какой будет погода в Одессе 8 января
Какой будет погода в Одессе 8 января / sinoptik.ua

В Одесской области также будет облачно, пройдут умеренные осадки, днем - местами значительные, преимущественно в виде дождя с переходом вечером в снег.

Ветер южный, во второй половине дня северо-западный, 9–14 м/с, утром и днем порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха днем +7...+12 градусов со снижением вечером до 0...+5. На автодорогах области местами видимость во время осадков 1–2 км.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 8 января активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области в Сумскую область, обусловит в Украине сложные погодные условия. Территория страны условно будет разделена на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный снег, вьюги и холодная погода. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях тепло сменит холод. Ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и налипание мокрого снега.

Погода в Украине 8 января
Погода в Украине 8 января / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 7-9 января южные, центральные и восточные регионы Украины окажутся в передней части южного циклона, где будет преобладать аномально тёплая погода на фоне юго-восточных и южных ветров.

Температура воздуха вплоть до утра 9 января ожидается стабильно выше 0 °С и будет колебаться в диапазоне около +2…+8 °С, в Крыму и местами южных областях +10…+12 °С. Соответственно, основная часть осадков пройдёт в виде дождя и мороси.

Местами возможны значительные дожди, 8 января в южных областях не исключены и слабые грозы. Также благоприятные условия сложатся для возникновения тумана. В центральных и северных областях, в достаточно узкой полосе с температурой воздуха около 0 °С ожидается гололёд, что приведёт к отложению льда на дорогах, тротуарах, проводах и ветках деревьев.

8 января под влиянием южного циклона ожидаются осадки по всей Украине преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных областях возможны грозы.

Погода в Украине - прогнозы

Ранее Главред писал, что погода в Украине с 5 по 11 января отметится температурными контрастами, обильными осадками в виде дождя и снега и порывистым ветром. Из-за активизации циклонов в районе Балкан и акватории Черного моря север будет страдать от трескучих морозов, юг будет наслаждаться почти апрельским теплом.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что 10-11 января в Украине ожидается вторжение с севера арктического воздуха.

"Циклон 9 января будет отходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки будут прекращаться. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков", - сказала синоптик в интервью Главреду

Температура воздуха снизится. Похолодание ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

20:35





5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь



Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 январяФото

