Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

Погода в Украине с 5 по 11 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Погода в Украине с 5 по 11 января отметится температурными контрастами, обильными осадками в виде дождя и снега и порывистым ветром. Из-за активизации циклонов в районе Балкан и акватории Черного моря север будет страдать от трескучих морозов, юг будет наслаждаться почти апрельским теплом. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода в понедельник, 5 января

В понедельник, 5 января, в Украине ожидается переменчивая погода с осадками и температурными контрастами. Ночью мокрый снег и дождь пройдут на юге страны, в Приазовье и на Донбассе. Днем неустойчивая влажная погода распространится на большинство областей, кроме северо-западных. Местами возможен туман и гололедица на дорогах.

Ветер ночью переменных направлений, днем восточный/юго-восточный, 3-8 м/с. Ночь на западе и севере будет суровой - столбики термометров опустится до -10...-15 °C. В то же время на остальной территории ожидается от -5 до +2 °C, а в Крыму до +8 °C. В северных областях днем сохранится мороз -3...-8 °C, тогда как на юге воздух прогреется до 0...+5 °C.

Погода в Украине 5 января / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во вторник, 6 января

Во вторник, 6 января, малоподвижный теплый фронт с юга принесет осадки в виде снега, местами переходящие в дождь на большей части страны. Ожидается гололед и туман, на дорогах (кроме юга) скользко.

Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью на севере и западе Украины составит -5...-10 °C, в других регионах будет -2...+5 °C, а в Крыму +11...+13 °C. В северных и западных областях днем температура составит 0...-5 °C, а на остальной территории - 0...+7 °C.

Погода в Украине 6 января / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в среду, 7 января

В среду, 7 января, по всей стране будет продолжаться неустойчивая и влажная погода. На Правобережье осадки будут преобладать в виде снега и мокрого снега, на Левобережье преимущественно дождь. В Карпатах, на Закарпатье, в Крыму и Приазовье местами значительные осадки. Также местами возможен туман и гололедица на дорогах.

Запад и север будут держаться в минусовой зоне: -4...-9 °C ночью и -1...-6 °C днем. В центре, на востоке и юге в течение суток стабильные 0...+7 °C. В Одесской области и в Крыму до +11 °C.

Погода в Украине 7 января / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в четверг, 8 января

В четверг, 8 января, под влиянием южного циклона ожидаются осадки по всей Украине преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных областях возможны грозы.

На Левобережье ветер усилится до 15-20 м/с на Левобережье. На западе похолодает до -1...-7 °C в течение суток. Остальные регионы будут купаться в тепле: 0...+7 °C, а на юге, востоке и местами в центре - аномальные +8...+11 °C.

Температура в мире / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в пятницу, 9 января

В пятницу, 9 января, циклон начнет отходить, пропуская в Украину холодный воздух. Дожди начнут массово переходить в снег. Кое-где осадки будут значительными.

Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с. В большинстве областей температура воздуха составит -2...-10 °C, а на северо-западе местами до -11...-14 °C. Тепло задержится только на юго-востоке (0...+5 °C).

Погода в субботу, 10 января

В субботу, 10 января, ожидается холодная погода, местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ночь в Украине будет очень холодной: -9...-14 °C, а в северных и западных областях - лютые -15...-19 °C. Днем по стране -6...-11 °C, а в Крыму 0...-5 °С.

Погода в воскресенье, 11 января

На большей части Украины в воскресенье, 11 января, пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица и снежный накат.

Ветер на территории страны будет западным/юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью опустится до -9...-14 °C, в западных и северных областях местами -15...-20 °C. Дневная температура в Украине будет -6...-11 °C, а в Крыму и Приазовье около 0 °C.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

