Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -8 градусов.

https://glavred.info/synoptic/sneg-silnyy-veter-i-moroz-ukrainu-nakryvaet-nastoyashchiy-zimniy-armageddon-10729166.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 января

Когда температура воздуха опустится до -13 градусов

Погода в Украине 4 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 4 января

В Украине 4 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь в северных, восточных и центральных областях. Там также может быть налипание мокрого снега и гололед. Ветер будет юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Температура ночью 5-10° мороза (в Карпатах 8-13° мороза), днем 0-5° мороза; на юге и юго-востоке ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму до 9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 4 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +4...+10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -8...-3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: meteoprog

Погода 4 января в Киеве

В Киеве 4 января будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам синоптика Птухи, этой зимой возможны кратковременные, но заметные похолодания, осадки разной интенсивности и опасные явления.

Накануне стало известно, что зима в Украине ожидается не слишком холодной, а средняя температура воздуха будет выше, чем обычно. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что погода 3 и 4 января будет иметь неустойчивый характер с неравномерным распределением температуры воздуха и осадками различной интенсивности.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред