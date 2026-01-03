"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

Для украинцев сегодня и в воскресенье погода подготовила "сюрпризы" в виде осадков.

Прогноз погоды в Украине 3 и 4 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где будет снег в субботу

Как изменится температура воздуха 4 января

Погода в Украине на этих выходных станет "сюрпризом" для многих. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня, 3 января, ожидается относительно теплая погода, а в последний день текущей недели станет холоднее.

В субботу температура воздуха составит от -3 до +3 градусов, а на юге и востоке будет несколько теплее - до +2+6 градусов. Также выходные не пройдут без осадков в некоторых регионах Украины.

В каких областях ожидается снег

Диденко прогнозирует мокрый снег на Левобережье, а также в Карпатах. В других регионах Украины осадков не будет. В то же время ветер будет все еще сильный, а в Приазовье и в Крыму до 15-22 метров в секунду.

Погода в Украине 3 января / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода 4 января

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -2-8 градусов, а днем 4-го января будет -3+3 градуса, на юге +2+8 градусов. Кроме этого в большинстве областей Украины в воскресенье периодически ожидается мокрый снег, снег, в южной части пройдет дождь, на западе - без существенных осадков.

Погода в Украине 4 января / фото: скриншот с meteoprog

Какой будет погода в Киеве на выходные

3 и 4 января в столице будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Диденко отметила, что только в воскресенье вечером по городу может пройти небольшой снег.

Погода в Киеве 3 января / фото: скриншот с meteoprog

"Температура воздуха в столице в субботу 0,-2 градуса, в воскресенье, 4-го января, ночью похолодает до -6-8, а днем будет 0-2 градуса мороза", - добавила синоптик.

Погода в Киеве 4 января / фото: скриншот с meteoprog

Какой будет погода в Украине до конца зимы

Главред писал, что по предварительному прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Ивана Семилита, до конца года и даже в начале 2026 года погода будет морозной, временами будет идти снег и образовываться снежный покров.

В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам синоптика Птухи, этой зимой возможны кратковременные, но заметные похолодания, осадки разной интенсивности и опасные явления.

Накануне стало известно, что зима в Украине ожидается не слишком холодной, а средняя температура воздуха будет выше, чем обычно. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что погода 3 и 4 января будет иметь неустойчивый характер с неравномерным распределением температуры воздуха и осадками различной интенсивности.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

