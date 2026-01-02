"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

Украинский военачальник сообщил, на какой должности планирует работать в дальнейшем.

https://glavred.info/ukraine/prodolzhayu-sluzhit-budanov-otvetil-na-predlozhenie-zelenskogo-vozglavit-op-10728908.html Ссылка скопирована

Стало известно, возглавит ли Буданов Офис президента Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Буданов возглавит ОПУ

Глава ГУР готов служить Украине на новом месте

Сегодня, 2 января, Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить ОПУ. Об этом он заявил в заметке в Telegram.

Буданов отметил, что продолжает служить Украине и считает новую должность еще одним рубежом ответственности перед страной.

видео дня

"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие", - добавил он.

Новый глава ОПУ также поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО Украины за совместную работу.

"Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины", - подытожил Буданов.

Какое задание Буданов получил от Зеленского

Главред писал, что Владимир Зеленский поручил новому руководителю ОП Кириллу Буданову во взаимодействии с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институциями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

По его мнению, сейчас Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

События в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 2 декабря около 14:30 Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру города.

Ранее сообщалось, что 53% украинцев категорически против территориальных уступок, 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям, а 14% не смогли определиться с мнением. В то же время 39% готовы к замораживанию линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью РФ.

Накануне стало известно, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается накопить силы для штурма населенного пункта Гришино, что в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред