Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

Кирилл Буданов получил три тяжелых ранения во время выполнения боевых задач на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения.

Кирилл Буданов - биография нового главы ОП / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Это решение было объявлено сегодня, 2 января 2026, после длительных консультаций, продолжавшихся с момента отставки Андрея Ермака в ноябре прошлого года.

От разведчика до политика

Кирилл Алексеевич Буданов (39 лет) – профессиональный военный, Герой Украины и полный кавалер ордена "За мужество". С 2007 года работает в спецслужбах на различных должностях. Кирилл Буданов стал самым молодым в истории Украины генерал-лейтенантом, получив это звание в возрасте 38 лет.

Буданов является одним из наиболее закрытых и одновременно медийных руководителей украинских спецслужб. Его путь от офицера спецназа до главы ГУР сопровождался боевыми ранениями, секретными рейдами в тыл врага и десятками покушений.

2022–2025: Возглавлял Координационный штаб по обращению с военнопленными и Комитет по разведке при Президенте.

Эксперты отмечают, что Буданов является сторонником жесткого и асимметричного ответа агрессору. В комментарии для The War Zone он подчеркивал:

"Мы действуем по всей территории Российской Федерации. Беспилотные системы и специальные операции позволяют нам достигать целей, которые раньше были недостижимы. Это переносит войну на территорию агрессора", - заявлял Буданов.

Осколок под сердцем

Кирилл Буданов получил три тяжелых ранения во время выполнения боевых задач на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения. Одно из них едва не стало роковым — при взрыве противопехотной мины обломок попал разведчику под сердце.

В интервью изданию NV Буданов раскрыл детали этого инцидента.

"Его нельзя вынуть из тела, небезопасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а затем упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно", - рассказал Буданов.

Более 10 покушений на жизнь

Буданов является одной из основных целей русских спецслужб. С 2014 года на него было совершено более десяти покушений. Одно из самых известных произошло в 2019 году, когда под его автомобиль пытались заложить взрывчатку, которая сдетонировала преждевременно.

Несмотря на постоянную опасность, глава ГУР относится к этому с профессиональным спокойствием.

"Покушения на мою жизнь нормальная вещь, и не надо это драматизировать. Так же чувствуют себя и руководители в стране, с которой мы боремся. Не надо придавать этому большого значения", - заявил он в ходе дискуссии на форуме YES.

Рейд в оккупированный Крым (2016 год)

Одной из наиболее засекреченных страниц его биографии является участие в спецоперации в Армянске (оккупированный Крым) в августе 2016 года. Тогда группа украинских разведчиков вступила в бой с элитным подразделением ФСБ "Вымпел". Российская сторона до сих пор упоминает этот рейд как один из самых дерзких. Буданов лично участвовал в этих событиях, что подтвердило издание The New York Times в своем расследовании о сотрудничестве ГУР и ЦРУ.

Жертвовал собой ради побратимов

Известно, что Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне антитеррористической операции. Об этом рассказал экс-замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко в интервью для "Апострофа".

По словам Павленко, несмотря на то, что Буданов просил побратимов покинуть его во время ранения, спецназовцы ГУР не оставили его и оказали помощь. Благодаря этому командиру удалось выжить и пройти курс реабилитации. Бывший зам также отметил, что шрам на руке Буданова хорошо заметен и был даже зафиксирован журналистами.

Образование Буданова

Военное образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте Сухопутных войск (2003-2007), факультет аэромобильных войск. В 2022 году окончил Военно-дипломатическую академию.

В 2024 году завершил курс "Стратегическая архитектура" в Киево-Могилянской бизнес-школе. Является почетным доктором (Doctor Honoris Causa) Киевской школы экономики.

Легендарный кабинет Буданова

Рабочий кабинет Буданова стал легендарным благодаря телевизионным сюжетам. Глава разведки, по его же словам, практически "живет" на рабочем месте. Вместе с ним в кабинете проживают кот Гюнтер –звезда соцсетей, лягушка Петр и канарейка.

В помещении часто звучит классическая музыка, а окна закрыты мешками с песком. Также давно стала легендарной карта из кабинета Буданова, где Россия разделена на несколько частей, а к Украине приросли пограничные области страны-агрессора.

Карта России в кабинете Буданова

Как отметило издание Financial Times в репортаже о "главном шпионе Украины": "Он любит тьму. Когда Буданов заходит в комнату, он часто просит выключить свет. "Я люблю тьму", - говорит он, сидя в укрепленном офисе среди патриотического арта и военных реликвий".

Последние новости про Буданова

По мнению Буданова, в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы. Об этом заявил руководитель Буданов в интервью Суспильному.

"Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю", - сказал Буданов.

Ранее журналист и соавтор книг о новой холодной войне Мелик Кайлан на сайте Forbesписал, что комплекс опыта и мировоззрения делает Кирилла Буданова фигурой, которую все чаще рассматривают не только как военного руководителя, но и как потенциального политика нового типа - того, чей оптимизм и уверенность дают надежду не только украинцам, но и международным партнерам.

Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

