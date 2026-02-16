'Достоинства в мире стало меньше': в Украине скончался выдающийся диссидент Глузман

Умер известный украинский психиатр и правозащитник Семен Глузман, смерть известного диссидента подтвердила его дочь Юлия в комментарии СМИ.

В Украине скончался выдающийся врач и диссидент Семен Глузман / Коллаж: Главред, фото: Lesya Kharchenko/Facebook, УНИАН

Сегодня, 16 февраля, скончался известный правозащитник и психиатр Семен Глузман

Информацию о его смерти подтвердила дочь Юлия

На 79-м году жизни скончался известный украинский психиатр, правозащитник и бывший диссидент Семен Глузман. Он стал одной из первых фигур, которые открыто выступили против практики советской карательной психиатрии и бросили вызов системе. О его смерти сообщила в Facebook журналистка Леся Харченко.

"Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", - говорится в сообщении.

Также информацию о смерти подтвердила дочь Семена Глузмана Юлия в комментарии BBC.

"Мы приехали только что, его привезли на скорой в больницу. И вот нам полчаса назад сообщили, что он умер. На данный момент это все детали", - рассказала она.

Чем известен Семен Глузман

Семен Глузман — украинский психиатр, правозащитник и бывший советский диссидент, один из самых известных борцов против карательной психиатрии в СССР. Он стал известен в начале 1970-х годов после того, как подготовил независимую судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко, доказав, что тот психически здоров и незаконно удерживается в психиатрической больнице по политическим мотивам. Об этом сообщает Википедия.

За эту позицию в 1972 году Глузмана приговорили к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.

Отмечается, что он отбывал наказание вместе с Иваном Светличным, Евгением Сверстюком, Левком Лукьяненко

Его дело стало символом борьбы против использования психиатрии как инструмента репрессий. Международная правозащитная организация Amnesty International признавала его узником совести и проводила кампании в его поддержку.

После освобождения Глузман продолжил работать в области психиатрии и прав человека. В 1991 году он основал Украинскую психиатрическую ассоциацию, стал одним из разработчиков Закона Украины "О психиатрической помощи" и активно выступал за гуманизацию системы психиатрической помощи. Его деятельность была отмечена международными профессиональными наградами, в частности он стал почетным членом авторитетных психиатрических ассоциаций в США и Великобритании.

В независимой Украине Семен Глузман оставался публичным интеллектуалом и правозащитником, комментировал общественно-политические процессы и поддерживал украинских политзаключенных.

Смерти известных украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 февраля на 84-м году жизни скончалась народная артистка Украины и известная оперная певица Людмила Юрченко. Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины.

Также стало известно о смерти народного артиста Украины и выдающегося дирижера Владимира Спивака. Об этом говорится в сообщении Ужгородского городского совета в социальных сетях. Сообщается, что он скончался 8 февраля, однако причину смерти пока не разглашают.

Кроме того, 28 января на 71-м году жизни ушла из жизни народная артистка Украины, актриса театра и кино Тамара Плашенко. О ее смерти сообщил сын Владимир Крыжановский.

