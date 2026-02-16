Укр
Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

Анна Косик
16 февраля 2026, 14:03
Муж сначала не поверил в то, что слышала его жена. Но после проверки они оба были удивлены.
кот в диване
В только что купленном диване Саманта нашла то, чего точно не ожидала увидеть / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что услышала женщина, когда поставила диван дома
  • Какая находка удивила супругов, купивших подержанный диван

После покупки подержанных вещей обычно новые владельцы радуются, что сэкономили деньги. Однако одна пара после того, как привезла б/у диван домой, не успела порадоваться, ведь обнаружила очень неожиданную находку.

Главред узнал, что муж Саманты Гардин однажды привез домой диван, который купил у коллеги. Причина продажи довольно проста — диван не поместился в квартире, пишет Newsweek.

видео дня

Поэтому коллеги договорились о продаже. Когда муж Саманты выносил диван из дома коллеги, тот попросил его не оставлять дверь открытой, так как котенок Чито, который недавно появился в доме, может убежать.

Что случилось с диваном, который только что приобрела супружеская пара

Уже через несколько часов Саманта с мужем занесла диван в свой дом. Она сразу заметила, что ее собаки очень заинтересовались новым диваном. Но женщина подумала, что он просто пахнет котом, поэтому и так интересует четвероногих членов семьи.

Через некоторое время Саманта услышала звук, похожий на колокольчик на ошейнике. Она сразу сказала об этом мужу, но в моменты, когда они оба прислушивались, и без того тихий звук полностью исчезал.

Однако в течение следующих нескольких часов этот звук то появлялся, то стихал, и женщина решила осмотреть диван подробнее. И в какой-то момент увидела, что внутри был котенок Чито.

Смотрите видео о коте, который залез в подержанный диван:

@mrs_samanthahardin Мой муж думал, что я сошла с ума, потому что я все время говорила ему, что слышу кошку... пока наконец не нашла ее в диване ?? Кошка не отвечала, и было уже поздно, когда я наконец ее нашла, поэтому после того, как мы ее вытащили, мне пришлось посадить ее в клетку, чтобы мои собаки не трогали ее. К счастью, моя дочь позволила ей вернуться домой без слез!#FunnyVideos#Cats#FunnyAnimals#CatsOfTikTok♬ original sound - ♱

Как рассказала Саманта в TikTok, ему удалось незаметно выйти из дома коллеги ее мужа и попасть в машину, где оно уже залезло в диван. Когда же его обнаружили, появилась новая проблема, ведь достать Чито было не так просто.

Котенок не хотел вылезать даже в обмен на лакомство. В конце концов пара прорезала отверстие в панели внизу дивана, чтобы просунуть руку и забрать оттуда Чито. Далее котенка переложили в специальную клетку и дали ему воды, а утром четвероногого любимца вернули владельцам.

Напомним, Главред писал, что кошка из приюта была лучшей няней для маленькой девочки и всегда ее оберегала. Однажды ребенок залез на лестницу, это увидела кошка и не растерялась.

Ранее стало известно, что жительницу Великобритании Джесс взволновал телефонный звонок, на который она даже не надеялась: в местном приюте нашли ее кота Неда, пропавшего 10 лет назад.

Об источнике: Newsweek

Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

