Почему меняется климат в Украине: экологи предупредили о неизбежном

Климатические изменения украинцы начали замечать в течение последних нескольких лет.

https://glavred.info/nauka/pochemu-menyaetsya-klimat-v-ukraine-ekologi-predupredili-o-neizbezhnom-10741286.html Ссылка скопирована

Почему меняется климат в Украине / Коллаж: Главред, фото: NASA/GSFC, скриншот из видео

Вы узнаете:

Насколько заметно изменение температуры в Украине за последние 30 лет

Как изменение климата влияет на украинцев

Почему в Украине меняется климат и что это означает для людей — вопросы, которые интересуют многих после того, как в 2025 и 2026 годах фиксировали резкие перепады температур.

Главред узнал, в чем причина изменения климата в Украине и какие последствия это может иметь для местных жителей. Об этом на YouTube-канале ТВ-7 Мариуполь рассказали председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко и доцент кафедры охраны природы ЛНУ им. И. Франко Ирина Койнова.

видео дня

Как изменилась температура в Украине за последние 30 лет

По состоянию на 2025 год годовая температура в Украине повысилась на 1,2 градуса за последние три десятилетия. Это уже стало тревожным сигналом, ведь, согласно международным соглашениям, важно не допускать повышения температуры более чем на 2 градуса.

Доцент кафедры охраны природы ЛНУ Франко Ирина Койнова также отметила, что вместе со смещением природных зон произошли и изменения в биоразнообразии. Часть живых организмов, которая может адаптироваться к новым измененным условиям, остается в Украине, часть мигрирует, а другие гибнут.

Кроме этого, из-за резких перепадов температур страдает аграрный сектор, что влияет на благосостояние украинцев и экономику страны. Несмотря на это, даже во время войны, когда часть территорий находится под оккупацией или страдает в результате боевых действий, в Украине продолжают осваивать все новые и новые земли.

По словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, это пагубный подход. Земли, которые использовались для сельского хозяйства, нужно засаживать деревьями, а после победы в войне акцентировать внимание на зеленой промышленности.

Смотрите видео об изменении климата в Украине:

Напомним, Главред писал, что астрономы обнаружили звездную систему с необычной структурой: планеты в ней расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.

Ранее сообщалось, что, по словам экспертов, у людей с деменцией могут появляться два характерных симптома, особенно ночью, и они часто становятся более выраженными по мере прогрессирования заболевания.

Читайте также:

Об источнике: ТВ-7 Мариуполь ТВ-7 Мариуполь - информационно-просветительский телеканал из Мариуполя, имеющий более чем 25-летнюю историю. До начала полномасштабного вторжения канал производил разнообразный контент, освещал события, касающиеся экономической и политической жизни города. После российского вторжения превратился в онлайн-СМИ, работающее в Днепре, Запорожье, Львове и Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред