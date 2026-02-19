Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Как выглядели женщины в Средневековье
- Почему женщины в Средневековье полностью удаляли брови
- Как выглядела Елизавета I
В Средневековье и в эпоху Возрождения женская мода имела свои особенности, которые сегодня могут показаться необычными. Одним из самых заметных трендов того времени было полное удаление бровей. Женщины сознательно шли на такой шаг, а иногда даже меняли линию роста волос на голове, чтобы достичь желаемого вида.
Почему женщины в Средневековье полностью удаляли брови
Как объясняет Eternal Goddess, высокий лоб считался признаком благородства и интеллекта, а отсутствие волос на лице ассоциировалось с чистотой и невинностью. Женщины стремились приблизиться к идеалу детских черт, ведь именно младенец олицетворял чистоту и безгрешность. Такой образ был популярен на протяжении всего Ренессанса и особенно закрепился при правлении Елизаветы I, которая также выщипывала брови, чтобы подчеркнуть утонченность черт.
Как относилась церковь к такой практике
Церковь относилась к этому явлению неоднозначно. Если удаление волос осуществлялось с целью соблазна или чтобы привлечь внимание мужчин, оно считалось грехом. В церковных наставлениях прямо указывалось, что такое поведение недопустимо. Допускалось только исправление серьезных физических недостатков или избежание пренебрежения со стороны мужчины.
Насколько массовой была такая практика, точно неизвестно. Портреты и письменные источники свидетельствуют, что мода на высокий лоб и отсутствие бровей была распространена прежде всего среди представительниц высших слоев общества. Перенимали ли ее женщины из низших слоев общества - вопрос остается открытым, ведь документальных подтверждений этому немного.
