Самая влиятельная женщина Средневековья: как киевская княжна покорила Францию и не только

Руслан Иваненко
24 сентября 2025, 23:57
Как брак Анны Ярославны с французским королем укрепил международные связи Киевской Руси и повлиял на историю Запада.
Украинская княжна изменила политику средневековой Франции

Анна Ярославна - дочь великого киевского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды.

Главред решил рассказать об одной из самых известных женщин Средневековья

Как рассказывает автор видео на YouTube-канале "Тропами истории", она родилась около 1024 года в Киеве, где получила блестящее образование и воспитание в атмосфере культуры и дипломатии.

Ее отец, Ярослав Мудрый, основал Софийский собор и первую библиотеку Руси, поэтому княжна с детства овладела литературой, богословием и даже латынью - редкий навык для женщин того времени.

Брак с Генрихом I и коронация

В 1051 году Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I и была коронована в Реймском соборе. Брак стал мощным политическим союзом, который укрепил международный авторитет Киевской Руси. Вместе с приданым она привезла во Францию и культурные достояния - среди них Реймское Евангелие, на котором впоследствии присягали французские монархи.

Регентство и воспитание Филиппа I

После смерти Генриха I в 1060 году Анна стала регентшей при своем малолетнем сыне Филиппе I, фактически управляя государственными делами. Ее мудрость и дипломатический талант отметил даже Папа Римский Николай II, прислав письмо с благодарностью за поддержку христианских ценностей.

Княжна занималась образованием детей, благодаря чему Филипп I стал одним из самых образованных монархов Франции.

Анна Ярославна активно поддерживала развитие культуры, церкви и образования: основывала монастыри, способствовала духовной жизни и реформам. Ее второй брак с графом Раулем IV вызвал политический скандал, однако после короткого изгнания она вернулась ко двору.

Наследство Анны Ярославны в Европе

Наследство Анны Ярославны поражает масштабом: она стала прабабушкой более тридцати поколений французских королей, а ее потомки через династийные браки получили престолы Испании, Люксембурга и даже британской династии Тюдоров. Сегодня украинское происхождение королевы признают важной частью европейской истории и культурного наследия.

Сейчас Анну Ярославну почитают как символ дипломатии, образованности и духовной силы, а ее жизнь демонстрирует, как образование и вера могут менять историю.

Подробнее об украинской княжне, ставшей королевой Франции, смотрите в видео на канале "Тропами истории".

Об источнике: ютуб канал "Тропами истории"

Канал "Стежками історії" создан с целью популяризации и поддержки украиноязычного контента на платформе YouTube. Автор канала посвящает свою деятельность распространению знаний об Украине, освещению исторических событий, в том числе малоизвестных или забытых, которые имеют значение для сохранения памяти о прошлом родного края и страны в целом. Канал предлагает зрителям интересные и познавательные материалы, которые помогают сохранить и уважать историческое наследие Украины.

