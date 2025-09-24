Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

Часть украинских родовых фамилий скрывает тайны службы в польском, турецком и австрийском войске.

Даже после столетий, когда царская и императорская армии перестали существовать, служба оставила след в родовых фамилиях. Многие украинские имена напоминают о сложных и ненавистных периодах истории, когда народ вынужден был служить в иностранных армиях.

В работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько исследовал происхождение многих украинских родовых имен. Главред узнал о фамилиях, связанных со службой в иностранных армиях, куда волей или неволей попадали украинцы.

Служба в польском и турецком войске

Так, фамилия Посполитак генетически, вероятно, связана с польским pospolitym ruszeniem, то есть всеобщим ополчением. Фамилия Ритаровский происходит от польских рейтаров.

Турецкое происхождение имеют фамилии Чавс и Чаус, означавшие службу посыльного или султанского слуги. Они зафиксированы в Полтавской и Львовской областях.

От названия "янычар" (yeni ceri - новые войска) возникла фамилия Янчаренко. К этой категории относится и фамилия Арнаут, которая в Турции обозначала представителя христианского рода войска-сторожа. Также это слово использовалось как ругательное ("уродец", "басурман").

"Пройдут, возможно, столетия со времени, как перестали существовать царская и императорская армии, служба в которых всегда была ненавистной для украинского народа, но воспоминание об этом тяжелом периоде истории останется в родовых фамилиях далеких потомков бывших австрийских и российских солдат", - подчеркнул Редько.

Рекрутские фамилии

Последняя четверть XVIII века ознаменовалась введением обязательной воинской повинности как в восточной части Украины, так и в западных регионах, находившихся под властью Австро-Венгрии.

Общее название военнослужащего в российской армии - солдат. Оно нашло отражение в фамилиях Солдат, Савдяк, Солдан и патронимическом Солдатенко.

На западе Украины, где действовала австро-венгерская администрация, распространенным было название "жовнір" (от нем. Soldner через пол. żołnierz). Фамилия Жовнир зафиксирована во Львовской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, а от нее происходят Жовнирович и Жовнирчук.

Фамилии Новобранец и Рекрут связаны с рекрутским набором. Этот период отразился и в украинских народных песнях, и в поэзии Т. Шевченко.

Фамилии от родов войск

Служба в разных родах российских и австрийских войск также отразилась в фамилиях. Так, от гренадеров и гусар образовались фамилии Гренадер, Гусар, а также производные Гусарец, Гусаревич, Гузарский. В австрийской коннице (Reiterei) возникли фамилии Райтер и Райтман, а бывшие пехотинцы получили фамилии Пехота, Пихур, Пихура, Пишак.

Служба во флоте отражена в фамилии Боцман, а тяжелая служба военной стражи - в фамилиях Калавур (от рус. караул) и Шельвах (от нем. Schildwache - сторож, часовой). Сержантские чины обозначены фамилией Капраль (от итал. caporale).

Фамилии от офицерских чинов

Более распространенные фамилии происходят от названий офицерских чинов. Это объясняется тем, что крестьянские прозвища могли возникать как следствие различных обстоятельств - например, если лицо было незаконным сыном офицера или генерала. К таким фамилиям относятся: Оберлейтнер (от нем. Oberleutnant), Капитан, Капитанец, Капитанчук, Майор, а также Однорал, искаженно от "генерал".

В отдельных областях встречаются фамилии Форись и производное Форисяк, что означало офицерского слугу (денщика), от пол. foryś с нем. Vorreiter.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

