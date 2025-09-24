Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

Руслана Заклинская
24 сентября 2025, 13:37
92
Часть украинских родовых фамилий скрывает тайны службы в польском, турецком и австрийском войске.
Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий
Фамилии с военным прошлым / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот видео с YouTube

Вы узнаете:

  • Какой след оставила служба в царской и императорской армиях в фамилиях
  • Какие фамилии связаны со службой украинцев в польском войске
  • Какие фамилии имеют турецкое происхождение

Даже после столетий, когда царская и императорская армии перестали существовать, служба оставила след в родовых фамилиях. Многие украинские имена напоминают о сложных и ненавистных периодах истории, когда народ вынужден был служить в иностранных армиях.

В работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько исследовал происхождение многих украинских родовых имен. Главред узнал о фамилиях, связанных со службой в иностранных армиях, куда волей или неволей попадали украинцы.

видео дня

Служба в польском и турецком войске

Так, фамилия Посполитак генетически, вероятно, связана с польским pospolitym ruszeniem, то есть всеобщим ополчением. Фамилия Ритаровский происходит от польских рейтаров.

Турецкое происхождение имеют фамилии Чавс и Чаус, означавшие службу посыльного или султанского слуги. Они зафиксированы в Полтавской и Львовской областях.

От названия "янычар" (yeni ceri - новые войска) возникла фамилия Янчаренко. К этой категории относится и фамилия Арнаут, которая в Турции обозначала представителя христианского рода войска-сторожа. Также это слово использовалось как ругательное ("уродец", "басурман").

"Пройдут, возможно, столетия со времени, как перестали существовать царская и императорская армии, служба в которых всегда была ненавистной для украинского народа, но воспоминание об этом тяжелом периоде истории останется в родовых фамилиях далеких потомков бывших австрийских и российских солдат", - подчеркнул Редько.

Рекрутские фамилии

Последняя четверть XVIII века ознаменовалась введением обязательной воинской повинности как в восточной части Украины, так и в западных регионах, находившихся под властью Австро-Венгрии.

Общее название военнослужащего в российской армии - солдат. Оно нашло отражение в фамилиях Солдат, Савдяк, Солдан и патронимическом Солдатенко.

На западе Украины, где действовала австро-венгерская администрация, распространенным было название "жовнір" (от нем. Soldner через пол. żołnierz). Фамилия Жовнир зафиксирована во Львовской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, а от нее происходят Жовнирович и Жовнирчук.

Фамилии Новобранец и Рекрут связаны с рекрутским набором. Этот период отразился и в украинских народных песнях, и в поэзии Т. Шевченко.

Фамилии от родов войск

Служба в разных родах российских и австрийских войск также отразилась в фамилиях. Так, от гренадеров и гусар образовались фамилии Гренадер, Гусар, а также производные Гусарец, Гусаревич, Гузарский. В австрийской коннице (Reiterei) возникли фамилии Райтер и Райтман, а бывшие пехотинцы получили фамилии Пехота, Пихур, Пихура, Пишак.

Служба во флоте отражена в фамилии Боцман, а тяжелая служба военной стражи - в фамилиях Калавур (от рус. караул) и Шельвах (от нем. Schildwache - сторож, часовой). Сержантские чины обозначены фамилией Капраль (от итал. caporale).

Фамилии от офицерских чинов

Более распространенные фамилии происходят от названий офицерских чинов. Это объясняется тем, что крестьянские прозвища могли возникать как следствие различных обстоятельств - например, если лицо было незаконным сыном офицера или генерала. К таким фамилиям относятся: Оберлейтнер (от нем. Oberleutnant), Капитан, Капитанец, Капитанчук, Майор, а также Однорал, искаженно от "генерал".

В отдельных областях встречаются фамилии Форись и производное Форисяк, что означало офицерского слугу (денщика), от пол. foryś с нем. Vorreiter.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.

В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.

В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.

На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фамилия История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:57Украина
Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:24Война
Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

14:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивит

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивит

Последние новости

15:59

Вкусности из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

Реклама
14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

Реклама
12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

Реклама
09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять