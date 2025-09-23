Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

Вы узнаете:
- Какие фамилии происходят непосредственно от казацких званий
- Какие фамилии отражают виды оружия или военную деятельность казаков
- Кто такие джуры и какие фамилии от них сохранились
Украинские фамилии отражают не только родовые и социальные связи, но и многовековые военные традиции. Они несут в себе память об организации казацких войск, служении в разных армиях и быте воинов.
В работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько проанализировал происхождение фамилий, связанных с социальной структурой и службой в казацких войсках, а также с военным бытом и обязанностями казаков в XVII-XVIII веках. Главред узнал, какие фамилии носили казаки.
Какие фамилии давали казакам
Одними из самых древних являются фамилии, прямо происходящие из казацкого войска. Среди них можно выделить фамилии, которые связаны с казацкими званиями и титулами. Например, Гетман и его производные - Гетманчук, Гетманщук, Гетманюк - напоминают о руководителях казацких войск.
Очень распространена фамилия Козак, которая зафиксирована в 15 областях Украины. Также она имеет многочисленные производные: Козачок, Козаченко, Козачук, Козакевич, Козачишин, Козачинский, Козачковский.
Синонимом к слову "казак" было название "рыцарь", которая сохранилась как фамилия Рыцарь во Львовской области. Кроме того, достаточно распространенная фамилия Запорожец (распространена в семи областях) и патронимическое Запорожченко, зафиксированное в Сумской области, что напоминает об отважных воинах Запорожской Сечи.
Фамилии, связанные с казацким оружием и военным бытом
Немало фамилий отражают виды оружия или военную деятельность казаков. Например:
- Гарматий, Гармаш, Пушкарь (производные: Пушкаренко, Пушкаревич) - напоминают об артиллеристах и оружейниках;
- Пластун, Компаниец, Сердюк - связаны со специфическими военными функциями;
- Довбыш, Довбуш (производные: Довбущак, Довбышов) - указывают на легендарных воинов;
- Бубний, Сурмач, Сурмий, Грубий - фамилии, связанные с музыкой и командованием в походах;
- В польской фонетической форме сохранились фамилии Трембач, Тримбач и их производные - Трембачевский, Трембецкий.
Фамилии казацкой старшины
Названия военных должностей и старшинских званий часто трансформировались в фамилии, сохранившиеся по сей день. Украинские фамилии, которые отражают военные должности и старшинские звания:
- Кошевой, Атаман (производные: Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманец, Отамашко);
- Полковник, Асаул (производные: Асаулюк, Осаулко);
- Сотник (производное: Сотниченко);
- Хорунжий, Хоружий (производные: Хорунжикевич, Хорунжинский).
Эти фамилии свидетельствуют об организационной структуре казацких войск и ответственности старшин за боеспособность отрядов.
Фамилии джур - казацких слуг
Не менее интересны фамилии джур - казацких слуг и оруженосцев, которые сопровождали казаков в походах и боях. К ним относятся фамилии Чура и Цюра. Джуры играли важную роль в военных действиях и в быту казацких отрядов, помогая старшим и приближенным к старшине воинам.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.
В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.
В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.
На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.
