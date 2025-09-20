Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

Некоторые украинские фамилии скрывают интересные истории о том, как жили наши предки, чем они занимались и как зарабатывали на жизнь.

Были ли ваши предки искусными охотниками или рыбаками / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие фамилии возникли от профессий, связанных с лесным хозяйством

Какие фамилии происходят от охоты

Какие фамилии связаны с рыболовством

Фамилии украинцев часто отражают занятия, которыми занимались их предки. В Украине отдельную группу составляют фамилии, связанные с лесным хозяйством, охотой и рыболовством.

Главред узнал, какие современные фамилии указывают на происхождение из рода охотников и лесников.

В своей работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько посвятил отдельный раздел происхождению фамилий, связанных с лесным хозяйством, охотой и рыболовством. Они отражают не только древние профессии, но и образ жизни наших предков.

Фамилии, связанные с лесным хозяйством

В древности охрана лесов, в основном господских, была отдельным видом службы. Соответственно, фамилии, появившиеся на основе этих занятий, сохранили память о древних лесных сторожах. Так возникли родовые имена Гаевой, Лесной, Лесовой, Лесник, Карбовник (Карбовник).

Из общих названий "лесной" и "лесник" возникли производные: Лисняк, Лисняченко. В Полтавской области зафиксирована и фамилия Лесничий, что также непосредственно указывает на профессию.

Какие фамилии происходят от охоты

Охота издавна имела большое значение для украинцев, но фамилий, отражающих эту профессию, сохранилось немного. Самыми распространенными являются Охотник и Стрелец, а от последнего происходят варианты Стрельцов, Стрельчук, Стрельниченко, Стрелецкий.

Некоторые фамилии увековечивают отдельные охотничьи специализации: Пташник, Бобровник, Лисобей, Сцибивовк, Щебивовк, Убийвовк. Часть из них могла иметь насмешливый оттенок, ведь отражала людей, которые охотились на лис или волков.

Интересна фамилия Лысобей, которая, вероятно, образовалось по образцу татарских имен типа Галибей или Кочубей, и первоначально имела форму Лысобий. Фамилии Сцибивовк и Щебивовк связывают с польскими глаголами ścigać (преследовать) и trzebić (истреблять). Они могли происходить от форм Scigajwilk и Trzebiwilk, которые постепенно украинизировались.

Какие фамилии связаны с рыболовством

Фамилии, связанные с рыболовством, встречаются значительно чаще, хотя отмечаются однообразием. Среди них - Рыбак, Рыбалка, Рыбалко, от которых впоследствии появились производные Рыбачок, Рыбачук, Рыбалченко. Кроме того, существуют фамилии Рыбарук и Рыбарчук, происходящие от основы "рыбарь".

О персоне: Юлиан Редько

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

