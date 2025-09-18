Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

Многие украинские фамилии тесно связаны с искусством и образованием.

Фамилии, указывающие на предков педагогов и художников / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие фамилии указывают на связь с образованием и школой

Какие фамилии происходят от изобразительного искусства

Какие фамилии образовались от названий музыкальных инструментов

Украинские фамилии являются уникальным источником знаний о жизни, культуре и профессиональной деятельности наших предков. Они не только идентифицировали человека в обществе, но и сохранили в себе отпечаток его занятий, социального статуса или даже характера.

Украинский языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" отмечал, что многие родовые имена возникли в связи с образованием и искусством. Главред узнал, что к этой группе относятся редкие, но красноречивые фамилии: Книжник, Логик, Философ.

Лица, которые имели отношение к школе или учебе, получали фамилии Шкильник, Школьник, Школик, Школяр, Шкильний, Шкильнюк, Школун, Школьний. При этом не всегда можно четко определить, кем был первый человек с таким именем: учителем, учеником или даже сторожем при школе.

Фамилии, происходящие от художественных занятий

Достаточно выразительными являются фамилии, которые происходят от изобразительного искусства. Среди фамилий, указывающих на живопись, встречаются Маляр, Маляренко, Малярик. В то же время существуют насмешливые формы вроде Богомаз и его производное Богомазюк. Это слово традиционно означало иконописца, однако употреблялось и в пренебрежительном значении.

Фамилии певцов и церковных деятелей

Украинский издавна был певучим, поэтому многие фамилии возникли благодаря музыке. Так, Спивак обозначал человека с хорошим голосом или профессионального певца. Фамилия Швец в определенном контексте могла означать не ремесленника, а дьяка-псаломщика ("петух церковный") С организацией церковных хоров связаны имена Реент и Регенчук, образованные от слова "регент" - дирижер.

Скоморохи и их след в фамилиях

Интересно появление фамилии Скоморок, что перекликается с древнерусскими артистами - скоморохами. Однако чаще оно указывало на происхождение из села Скоморохи (на Львовщине, Тернопольщине, Житомирщине), которое могло получить название от тех же придворных артистов.

Музыкальные фамилии и их разветвления

Наибольшую группу составляют фамилии музыкантов. Общая фамилия Музыка зафиксирована во многих регионах Украины. От нее происходят варианты Музычка, Музыченко, Музычук.

Подобное значение имеет и лемковское Гудак. Насмешливые оттенки имели фамилии Дармограй и Лихограй, которые шутливо подчеркивали деятельность музыкантов.

Фамилии от музыкальных инструментов

Важным источником формирования фамилий становились названия инструментов:

Скрипник , Скрипка , Скрипчук , Скрипнюк , Скрипюк - от скрипки;

, , , , - от скрипки; Цимбалист , Цимбалистый , Цимбалюк , Цимбалко - от цимбалов (хотя здесь возможно и переносное значение слова);

, , , - от цимбалов (хотя здесь возможно и переносное значение слова); Бас с производными Баса , Басенко , Басюк - от игры на контрабасе;

с производными , , - от игры на контрабасе; Дударь , Дудник , Дудка , Дудко , Дудишин - от дуды;

, , , , - от дуды; Соповник , Сопильняк , Софилканич - от свирели;

, , - от свирели; Кобзарь - от бандуриста-кобзаря;

- от бандуриста-кобзаря; Бандура, Бандуренко - очевидно от игры на бандуре.

В некоторых случаях происхождение двойное, ведь названия инструментов могли иметь еще и переносное значение.

Особое место занимали те, кто руководил коллективами. Так возникла фамилия Капелистый, зафиксированная в Хмельницкой области. Оно прямо указывало на руководителя оркестра народных инструментов - "капеллии".

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

