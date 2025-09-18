Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрыта

Руслана Заклинская
18 сентября 2025, 15:38
125
Впечатляющие белые дома с синими ставнями не просто украшают острова Греции, этому есть рациональное объяснение.
Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрыта
Почему в Греции все дома белые / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, freepik.com

Вы узнаете:

  • Из чего строят белые дома в Греции
  • Какие исторические причины белой покраски греческих домов
  • Когда и почему был принят указ о бело-синей гамме домов

Когда смотришь на фотографии греческих островов, первое, что бросается в глаза - ослепительная белизна домов, контрастирующая с интенсивным синим небом и бирюзой моря. А каждый, кто бывал на Кикладских островах, знает, что там есть бесчисленное количество белых домиков с синими крышами, ставнями и дверями.

Но белый цвет здесь является не только эстетическим выбором. Главред узнал три основные причины, почему в Греции дома белые.

видео дня

Из чего белые дома в Греции

Белые дома Греции, в частности на островах Киклады, традиционно строились из местного камня, что обеспечивало естественную теплоизоляцию. Стены делали толстыми для термоизоляции, а сверху их покрывали известковой побелкой - дешевым и доступным раствором на основе извести. После высыхания такой раствор образовывал матовую белую пленку: она отталкивает влагу, обладает антисептическими свойствами и легко восстанавливается - достаточно раз в какое-то время освежить побелку, чтобы дом снова сиял.

Почему на греческих островах все дома белые

Побелка греческих домов известью в далекие времена была одним из способов предотвратить распространение холеры, которая сотнями косила местное население, рассказал блогер Джастин Пур в YouTube. Угроза была настолько велика, что диктатор Метаксас даже издал специальный указ по этому поводу. И хотя опасность со временем миновала, традиция белить дома сохранилась и по сей день.

Еще одно практическое объяснение связано с климатическими условиями. На Кикладах очень мало тени, и жители поняли, что темный цвет притягивает тепло, светлый - отражает его. Чтобы обеспечить более низкую температуру в своих жилищах, они начали красить наружные стены в белый цвет. Синий же, в свою очередь, использовался, чтобы отпугивать насекомых.

Смотрите видео о том, почему в Греции дома белые:

Почему в Греции дома белые

В 1955 году королева Греции Фредерика решила популяризировать греческие острова как туристическое направление. Она представила премьер-министру Караманлису проект с белыми домами на фоне синего неба и моря.

Этот замысел был довольно смелым, ведь раньше Киклады не всегда выглядели так. Во времена, когда вокруг Эгейских островов рыскали пираты, типичной застройкой были тесно расположенные каменные дома, построенные высоко в горах и защищенные крепостями. Лишь с повышением безопасности дома стали строить ближе к воде и красить, причем синий цвет быстро стал особенно популярным.

В 1972 году премьер-министр Пападопулос подписал указ, который четко определял, что дома на Кикладах должны быть в бело-синей гамме - белые стены и синие ставни, двери и балконы. Это должно было символически отражать цвета государственного флага.

Даже сегодня в договорах купли-продажи домов на Кикладах часто содержится пункт об обязательности сохранения бело-синей гаммы. А если кто-то захочет изменить цвета - необходимо получить согласие местных жителей.

Где в Греции белые домики

Белые дома можно найти по всей Греции, но наиболее известны они на островах Киклады. Санторини, Миконос, Фолегандрос и Иос - это лишь несколько примеров островов, где белая архитектура является доминирующей. Кроме того, даже в столице, Афинах, есть район Анафиотика, где сохранено традиционное белое окрашивание зданий, напоминающее островную архитектуру.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Bright Trip

Bright Trip создает видеокурсы, чтобы помочь путешественникам путешествовать умнее. Компания предлагает курсы, которые визуально раскрывают такие места, как Токио, Лондон, Коста-Рика или Кейптаун. Также есть курсы по практическим навыкам - как путешествовать самостоятельно, с детьми или как эффективно документировать свои путешествия. Каждый курс создан реальными путешественниками и направлен на создание сообщества любознательных людей, которые стремятся путешествовать умнее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Греция жилой дом новости Греции культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

17:43Война
Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:40Синоптик
Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

Реклама
16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:30

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

Реклама
15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:33

Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

14:12

Гороскоп на завтра 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

13:58

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

13:35

Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

13:33

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

13:24

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

13:12

От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

13:10

Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйкиВидео

12:55

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

11:56

Огромный столб дыма и пожар: украинские дроны остановили работу НПЗ в РоссииФото

11:43

В восторге от красоты: Трамп сделал признание Кейт МиддлтонВидео

Реклама
11:38

Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответилВидео

11:33

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

11:10

За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

11:08

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

10:55

РФ потеряет 25% населения, но не прекратит войну: ГУР нашло закрытые документы

10:32

Не на подоконнике: как ускорить созревание зеленых помидоровВидео

10:12

"Эти действия сейчас не в пользу Украины": какую серьезную ошибку совершает ТрампВидео

10:11

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

10:09

Трамп загнал Европу в тупик, чтобы избежать давления на Путина — WSJ

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 сентября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять