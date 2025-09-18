Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрыта

Впечатляющие белые дома с синими ставнями не просто украшают острова Греции, этому есть рациональное объяснение.

Когда смотришь на фотографии греческих островов, первое, что бросается в глаза - ослепительная белизна домов, контрастирующая с интенсивным синим небом и бирюзой моря. А каждый, кто бывал на Кикладских островах, знает, что там есть бесчисленное количество белых домиков с синими крышами, ставнями и дверями.

Но белый цвет здесь является не только эстетическим выбором. Главред узнал три основные причины, почему в Греции дома белые.

Из чего белые дома в Греции

Белые дома Греции, в частности на островах Киклады, традиционно строились из местного камня, что обеспечивало естественную теплоизоляцию. Стены делали толстыми для термоизоляции, а сверху их покрывали известковой побелкой - дешевым и доступным раствором на основе извести. После высыхания такой раствор образовывал матовую белую пленку: она отталкивает влагу, обладает антисептическими свойствами и легко восстанавливается - достаточно раз в какое-то время освежить побелку, чтобы дом снова сиял.

Почему на греческих островах все дома белые

Побелка греческих домов известью в далекие времена была одним из способов предотвратить распространение холеры, которая сотнями косила местное население, рассказал блогер Джастин Пур в YouTube. Угроза была настолько велика, что диктатор Метаксас даже издал специальный указ по этому поводу. И хотя опасность со временем миновала, традиция белить дома сохранилась и по сей день.

Еще одно практическое объяснение связано с климатическими условиями. На Кикладах очень мало тени, и жители поняли, что темный цвет притягивает тепло, светлый - отражает его. Чтобы обеспечить более низкую температуру в своих жилищах, они начали красить наружные стены в белый цвет. Синий же, в свою очередь, использовался, чтобы отпугивать насекомых.

Почему в Греции дома белые

В 1955 году королева Греции Фредерика решила популяризировать греческие острова как туристическое направление. Она представила премьер-министру Караманлису проект с белыми домами на фоне синего неба и моря.

Этот замысел был довольно смелым, ведь раньше Киклады не всегда выглядели так. Во времена, когда вокруг Эгейских островов рыскали пираты, типичной застройкой были тесно расположенные каменные дома, построенные высоко в горах и защищенные крепостями. Лишь с повышением безопасности дома стали строить ближе к воде и красить, причем синий цвет быстро стал особенно популярным.

В 1972 году премьер-министр Пападопулос подписал указ, который четко определял, что дома на Кикладах должны быть в бело-синей гамме - белые стены и синие ставни, двери и балконы. Это должно было символически отражать цвета государственного флага.

Даже сегодня в договорах купли-продажи домов на Кикладах часто содержится пункт об обязательности сохранения бело-синей гаммы. А если кто-то захочет изменить цвета - необходимо получить согласие местных жителей.

Где в Греции белые домики

Белые дома можно найти по всей Греции, но наиболее известны они на островах Киклады. Санторини, Миконос, Фолегандрос и Иос - это лишь несколько примеров островов, где белая архитектура является доминирующей. Кроме того, даже в столице, Афинах, есть район Анафиотика, где сохранено традиционное белое окрашивание зданий, напоминающее островную архитектуру.

