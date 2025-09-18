От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

Ключевое:
Во многих украинских селах и городках и сегодня можно встретить фамилии, которые звучат настолько забавно, что вызывают улыбку. Большинство из них возникли из древних прозвищ, отражавших характер человека, его поведение, профессию или даже какое-то необычное событие из жизни предков. Об этом рассказывает Главред со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Наши предки умели шутить и ценили остроумие, поэтому часто наделяли соседей или односельчан оригинальными прозвищами. Со временем они закреплялись и превращались в полноценные фамилии, которые сохранились до нашего времени.
Среди таких необычных родовых имен, те, что напрямую связаны с чертами характера, внешностью или привычками человека. Некоторые из них удивляют и сегодня:
- Кулак - 10 носителей.
- Дрищенко - 3 носителя.
- Гопко - 445 украинцев.
- Крутько - 2043 носителя.
- Задрипанко - пока в Украине не осталось.
- Козолуп - 329 носителей.
- Бублик - 4338 представителей.
- Салоид - 309 носителей.
- Тягнибок - 46 украинцев.
- Пузырь - 700 носителей.
- Дрыгало - 93 носителя.
- Жуйборода - 96 представителей.
- Кукуруза - 1151 украинец.
Многие такие фамилии возникли еще в казацкие времена, ведь именно в казацких реестрах чаще всего можно встретить подобные шуточные родовые имена. Они не только передают юмор и остроумие предков, но и стали интересной частью украинского культурного наследия.
Другие интересные происхождения украинских фамилий
Главред также рассказывал, какие фамилии указывают на иностранные корни. В Украине до сих пор распространены фамилии с польскими корнями, особенно в регионах, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой.
Кроме этого, объяснялось, какие фамилии выдают благородное происхождение. Отдельную группу украинских фамилий составляют те, которые происходят от названий должностей и служебных званий при дворах чиновников и королей.
Также иногда фамилия может раскрыть скрытую историю рода. Кроме того, особо одаренные люди получали интересные прозвища, которые со временем превращались в их родовые имена.
Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
