Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

Мария Николишин
15 сентября 2025, 13:54
67
Украинцам, которые имели определенные способности, давали особые фамилии.
Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода
Какие фамилии давали талантливым украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии указывают на талантливых предков
  • Сохранились ли эти фамилии до наших времен

В древности человеку присваивали фамилию за его таланты, вид деятельности, социальное положение. Часто она могла рассказать больше, чем любой документ. Кроме того, особо способные люди получали интересные прозвища, которые впоследствии становились их родовым именем.

Главред решил разобраться, какие фамилии давали талантливым людям.

видео дня

Как по фамилии понять, имели ли предки какой-то талант

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" отмечает, что в Украине существуют некоторые фамилии, которые указывают на то, что предки имели способность в определенных сферах. Что важно, эти родовые имена сохранились и до наших дней.

Какой талант имели предки по фамилии

Книжник

Эта фамилия, вероятно, принадлежала людям, которые увлекались литературой и имели большую домашнюю библиотеку. Она считается довольно редкой, ведь известно лишь о 460 носителях в Украине. Подавляющее большинство ее владельцев проживает на Киевщине и Николаевщине. Данная фамилия упоминается в реестрах среди еврейства и репрессированных.

Маляр

Она могла принадлежать художникам, которые создавали прекрасное своими руками. Такой фамилией могут похвастаться 2 953 человека. Ее владельцы живут на Киевщине и Закарпатье. Кроме того, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Спивак

Предки с этим родовым именем имели хороший голос, которым очаровывали публику. Фамилия занимает 692 место среди самых распространенных в Украине. Сейчас в разных областях Украины 5 107 ее носителей. Это родовое имя также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Музыка

Считается, что эта фамилия принадлежала людям, которые посвятили свою жизнь музыке. Она довольно распространенная и занимает 227 место среди самых популярных в Украине. 11 708 украинцев с таким родовым именем преимущественно живут на Киевщине. Что интересно, она упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Дударь

В древности такую фамилию носили мастера, которые делали музыкальные инструменты. Представители такого родового имени в основном живут на Волыни, их насчитывается 3 874 человека. Что важно, данная фамилия упоминается в реестрах среди репрессированных.

Ранее мы также рассказывали о том, какие фамилии указывают на состоятельных предков. Известно, что в давние времена их носили только богачи.

Кроме того, уважаемых людей когда-то называли также особенно. Вы можете узнать, какие фамилии давали "топ-украинцам".

Читайте также:

О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фамилия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:29Мир
Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:12Украина
Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

Последние новости

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответ

15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

Реклама
14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

13:58

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:54

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

13:20

В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзаменеФото

13:15

"Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле": кто может остановить Путина

13:06

Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

12:59

"Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее названиеВидео

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

Реклама
12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

11:57

Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:37

"Единственный способ": экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

11:35

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

11:29

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:23

Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство

11:18

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

10:51

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

Реклама
09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против РоссииВидео

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять