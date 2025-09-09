Укр
Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Руслана Заклинская
9 сентября 2025, 20:26
Эти украинские фамилии выдают семейное богатство даже спустя столетия.
Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков
Фамилии, указывающие на богатство / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии указывают на богатство
  • Какие фамилии появлялись у тех, кто быстро приобретал богатство
  • Какие фамилии указывают на благородное сословие

Фамилия - это не просто набор букв, а своеобразный код, который может рассказать о прошлом семьи, ее социальном статусе и даже характере предков. В украинских фамилиях часто зашифрованы истории о богатстве и бедности, благородстве и амбициях, о профессиях и повседневной жизни людей нескольких веков назад.

Украинский языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" уделил значительное внимание тому, как фамилии отражают социальный статус и классовую принадлежность людей в разные исторические эпохи. Многие фамилии несут в себе информацию о богатстве, профессии, происхождении или даже социальных амбициях носителя.

Фамилии богатых

Известно, что многие фамилии указывают на материальное состояние их носителей. Например, Богач(параллельно Богач) зафиксировано в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. От этой фамилии происходят производные формы: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий, Богачишин.

Синонимы этой фамилии, также обозначающие состоятельных людей, - Дука и производное от него Дученко.

Для тех, кто быстро приобретал богатство, появились фамилии Скоробогатый и Скоробогацкий, а богач, который стал помещиком или владельцем села, получал фамилию Дедыч . Носителей этой фамилии зафиксировано в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Фамилии, связанные с признаками богатства

Важным символом социального статуса была одежда. Дорогие ткани, такие как кармазиновое сукно или английское заграничное сукно, служили признаком состоятельности. Казаки называли зажиточную старшину "кармазинами", и от этого происходит фамилия Кармазин, зафиксированная во Львовской области.

Здесь же встречается фамилия Фалендиш, происходящая от немецкого fein lundisch - "лучшее лондонское" сукно.

Фамилии шляхты и тех, кто имел привилегии

В древней Польше привилегированным слоем была шляхта. Фамилия Шляхта сохранилось в Закарпатской области, хотя его носители, возможно, когда-то не принадлежали к шляхетскому сословию и получили его как насмешливое прозвище - возможно, за попытки уподобиться шляхте.

Выразительную пренебрежительную коннотацию имела фамилия Шляхетка, а Шляхтич зафиксировано в Ивано-Франковской области.

Титулы шляхты, такие как "его милость пан" (сокращенно mościpan, mospan), иногда становились прозвищами и впоследствии - фамилиями, как в случае Мостипан и Мастипан. От слова пан также образовались многочисленные фамилии: Панич, Паничик, Паник, Панонько, Паночко, Панца, Панов.

Фамилии, указывающие на связи с князьями и боярами

Некоторые фамилии сохранили упоминания о древних социальных сословиях:

  • Князь, Князевский - происходят от титула "князь".
  • Боярчук, Боярский - связаны с "боярами".

Однако стоит заметить, что подобные фамилии не всегда прямо указывают на социальный статус. Иногда они касались ритуалов или свадебных обрядов и могли быть лишь символическими.

О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.

В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.

В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.

На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

