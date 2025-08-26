Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корни

Фамилия может многое рассказать о происхождении своих владельцев.

Украинские фамилии очень разнообразны. Они могут рассказать не только о корнях предков, но и о возможном благородном происхождении.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии принадлежали литовским князьям.

Украинские фамилии литовского происхождения

Доктор географических наук и академик Национальной академии наук высшего образования Украины Петр Масляк в видео на YouTube рассказал, что есть много фамилий, которые возникли еще во времена существования Великого княжества Литовского, когда роды князей и бояр играли ведущую роль в государственной и культурной жизни.

По его словам, некоторые фамилии из зажиточных родов распространились и среди украинской знати. Несколько из них можно встретить и сейчас.

Как понять, что фамилия имеет литовские корни

Отмечается, что именно окончание фамилии указывает на ее происхождение. Так, фамилии, которые заканчиваются на -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло или -яйло, имеют литовские корни.

Современные украинские фамилии, которые носили литовские князья

Профессор рассказывает, что в Украине можно услышать разные фамилии, которые имеют княжеское происхождение.

По его словам, они отличаются мелодичностью и наличием архаизмов. В современном мире такие родовые имена вызывают восторг, ведь свидетельствуют о дворянских корнях. Например:

Сапега - насчитывает 1 009 носителей в Украине.

- насчитывает 1 009 носителей в Украине. Хоткевич - редкая фамилия, которую имеют только 24 человека.

- редкая фамилия, которую имеют только 24 человека. Чернецкий - зафиксировано 3 211 представителей этой фамилии в Украине.

- зафиксировано 3 211 представителей этой фамилии в Украине. Нимерович - носителей такой фамилии не осталось в Украине.

- носителей такой фамилии не осталось в Украине. Вишневецкий - известно о 585 носителях этого родового имени.

- известно о 585 носителях этого родового имени. Лукомский - этой фамилией могут похвастаться 515 граждан.

- этой фамилией могут похвастаться 515 граждан. Острожский - остался только 1 носитель этой фамилии, который живет на Львовщине.

- остался только 1 носитель этой фамилии, который живет на Львовщине. Косаковский - такую фамилию носят 147 украинцев.

- такую фамилию носят 147 украинцев. Сангушко - известно только об 1 носителе такого родового имени.

- известно только об 1 носителе такого родового имени. Черторийский - только 2 украинца имеют такую фамилию.

- только 2 украинца имеют такую фамилию. Заславский - насчитывает 594 владельцев.

- насчитывает 594 владельцев. Ружинский - пока известно о 211 носителях фамилии.

- пока известно о 211 носителях фамилии. Любомирский - в Украине проживает 104 представителя такой фамилии.

- в Украине проживает 104 представителя такой фамилии. Корецкий - такой фамилией владеют 2 414 человек.

- такой фамилией владеют 2 414 человек. Выговский - в Украине проживает 1 042 человека с такой фамилией.

О персоне: Петр Масляк Петр Алексеевич Масляк - украинский ученый, экономико-географ, профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор географических наук. Педагог, ученый, общественный деятель, публицист, писатель. Отличник образования, Заслуженный работник образования Украины. Академик Академии наук высшего образования Украины, пишет Википедия.

