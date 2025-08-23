Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Красивый украинский город имеет трагическую историю.

https://glavred.info/culture/ukrainskaya-atlantida-procvetayushchiy-gorod-kotoryy-zatopili-vo-vremena-sssr-10692053.html Ссылка скопирована

Затопленный город в Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой город в Украине когда-то затопили

Где он находится

Каждый украинский город имеет интересную и увлекательную историю. Однако, мало кто знает, что на территории нашего государства есть затопленный город, который можно назвать настоящей Атлантидой.

Главред решил разобраться, где находится украинская Атлантида.

видео дня

Где в Украине расположен затопленный город

Автор канала Характерник рассказал, что в Украине существует настоящий затопленный город. По его словам - это настоящая Атлантида, с невероятными пейзажами, но с трагической историей.

Так, Бакота - это бывшее село, а еще раньше город, который находился в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Что известно о Бакоте

Мужчина отмечает, что Бакота имела богатую историю, начиная еще со времен Киевской Руси, то есть древней Украины.

Впервые село упоминается в летописях 1240 года, когда оно было важным торговым и административным центром Подолья. В XIII веке Бакота была даже городом-столицей Понизья - территории на Подолье. В середине XX века село Бакота было процветающим, однако в 1981 году советское правительство приняло решение построить Новоднестровскую ГЭС на реке Днестр.

Когда Бакота ушла под воду

Отмечается, что первые слухи о том, что на территории села может появиться ГЭС и оно, вероятно, уйдет под воду, появились еще в 1950-х годах.

"Напугало ли это тогда людей? Наверное, не очень. В селе же было много детей, все хотели строиться и развиваться", - говорится в видео.

Второе предупреждение было в 1972 году, когда в Москве председатель Совета министров СССР подписал постановление о создании Днепровской ГЭС.

"За 14 лет, прошедших после первого предупреждения, в селе каждый четвертый дом был новым, но уже не на две комнаты, а на три, а то и даже на четыре. И не под соломой, а под черепицей. Разве люди могли поверить, что уровень воды может подняться так сильно? Но когда пришло время, их заставляли самостоятельно разбирать и разрушать собственные дома, срезать деревья. А кто не хотел этого делать, им помогли тяжелой техникой", - рассказывает мужчина.

По его словам, местные жители были вынуждены покинуть собственные дома. Село было полностью разрушено, а территория, где оно находилось, оказалась под водой.

Стоит заметить, что процесс затопления длился несколько лет, и к середине 80-х годов Бакота полностью исчезла с карты.

Интересные факты о Бакоте - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред