Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Каждый украинский город имеет интересную и увлекательную историю. Однако, мало кто знает, что на территории нашего государства есть затопленный город, который можно назвать настоящей Атлантидой.
Где в Украине расположен затопленный город
Автор канала Характерник рассказал, что в Украине существует настоящий затопленный город. По его словам - это настоящая Атлантида, с невероятными пейзажами, но с трагической историей.
Так, Бакота - это бывшее село, а еще раньше город, который находился в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
Что известно о Бакоте
Мужчина отмечает, что Бакота имела богатую историю, начиная еще со времен Киевской Руси, то есть древней Украины.
Впервые село упоминается в летописях 1240 года, когда оно было важным торговым и административным центром Подолья. В XIII веке Бакота была даже городом-столицей Понизья - территории на Подолье. В середине XX века село Бакота было процветающим, однако в 1981 году советское правительство приняло решение построить Новоднестровскую ГЭС на реке Днестр.
Когда Бакота ушла под воду
Отмечается, что первые слухи о том, что на территории села может появиться ГЭС и оно, вероятно, уйдет под воду, появились еще в 1950-х годах.
"Напугало ли это тогда людей? Наверное, не очень. В селе же было много детей, все хотели строиться и развиваться", - говорится в видео.
Второе предупреждение было в 1972 году, когда в Москве председатель Совета министров СССР подписал постановление о создании Днепровской ГЭС.
"За 14 лет, прошедших после первого предупреждения, в селе каждый четвертый дом был новым, но уже не на две комнаты, а на три, а то и даже на четыре. И не под соломой, а под черепицей. Разве люди могли поверить, что уровень воды может подняться так сильно? Но когда пришло время, их заставляли самостоятельно разбирать и разрушать собственные дома, срезать деревья. А кто не хотел этого делать, им помогли тяжелой техникой", - рассказывает мужчина.
По его словам, местные жители были вынуждены покинуть собственные дома. Село было полностью разрушено, а территория, где оно находилось, оказалась под водой.
Стоит заметить, что процесс затопления длился несколько лет, и к середине 80-х годов Бакота полностью исчезла с карты.
Интересные факты о Бакоте - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
