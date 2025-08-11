Укр
Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города Изюм

Юрий Берендий
11 августа 2025, 09:52
Город Изюм на Харьковщине скрывает за своим названием древнюю и совсем не виноградную историю, уходящую корнями в тюркские слова и легенды Слобожанщины.
Почему город Изюм так называется - происхождение названия города Изюм

Изюм, который многие ассоциируют с изюмом, на самом деле не имеет никакого отношения к винограду - его название скрывает интересную историю и несколько версий происхождения.

Главред выяснил, почему город Изюм имеет такое название.

"Мало кто знает, что Изюм не имеет ничего общего с виноградом. Город раскинулся на берегах реки Северский-Донец, которая имеет семь бродов (переправ). А броды с тюркского - это инзум. Отсюда и название города - Изюм", - рассказывает автор популярного YouTube-канала "Книга-путешествие. Украина".

Впрочем, существуют и другие объяснения.

"Есть несколько версий происхождения названия, и они совсем не связаны с изюмом. Первая - от татарского слова гозун, что означает "переправа". Вторая - от реки Изюмец, на берегах которой появились первые поселения. Третья - от татарского слова изун, что означает "длинный, вытянутый" по внешнему виду расположения", - добавляет блогер, автор YouTube-канала "Совка".

Какая история города Изюм - кто основал город Изюм

Изюм - один из старейших городов Слобожанщины, который возник у подножия легендарной горы Кременец высотой 216 метров над уровнем моря. Это настоящий музей под открытым небом, где свидетелями истории остаются тысячелетние каменные половецкие бабы.

Даже во времена монголо-татарского нашествия город подвергся опустошению и получил название "Дикое поле". Однако казацкий полковник Григорий Донец-Захаржевский за свой счет построил первый каменный храм и большую крепость, которые стали защитой от набегов и началом возрождения Изюма. Впоследствии город превратился в один из крупнейших рынков по торговле скотом, шерстью и хлебом.

Какая область города Изюм - когда освободили город Изюм

Изюм неоднократно становился ареной боевых действий. Первая мировая война принесла разрушения, а во время Второй мировой он находился в оккупации более года. После освобождения горожане отстроили заводы, начали добычу ископаемых и превратили Изюм в важный промышленный центр.

Но самое тяжелое испытание выпало в 2022 году.

"Первые дни полномасштабной войны стали настоящим испытанием. 162 дня полной оккупации... До вторжения здесь проживало 46 тысяч человек, а после осталось около 10 тысяч", - отмечает блогер.

Несмотря на потери, среди которых - убийство детского писателя Владимира Вакуленко, город выстоял.

"Обожженный и изуродованный город как настоящий кремес выстоял и дождался наших защитников. Потому что настоящая изюминка непокоренного Изюма - это стоимость нашей свободы", - заключает автор "Книга-путешествие. Украина".

YouTube-канал "Книга-путешествие. Украина" - что это за ресурс?

YouTube-канал "Книга-путешествие. Украина" - это официальный канал образовательного мультсериала для детей и подростков. Здесь публикуются короткие анимационные видео об украинских городах, исторических событиях, культурных достопримечательностях и выдающихся украинцах. Видео яркие, динамичные и легко воспринимаются как школьниками, так и взрослыми. Канал удобно использовать для обучения, воспитания патриотизма и просто интересного просмотра. Все материалы доступны бесплатно.

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города Изюм

17:23

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

16:59

Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

16:47

Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

