В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине готовятся переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области, чтобы окончательно избавиться от советских названий, указывает Алферов.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-pereimenuyut-eshche-dve-oblasti-uzhe-izvestny-ih-novye-nazvaniya-i-data-10687634.html Ссылка скопирована

Переименование областей - какие две области в Украине переименуют и когда / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как переименуют Днепропетровскую область

Как переименуют Кировоградскую область

Какие новые названия областей Украины

В Украине готовятся к переименованию двух областей, которые до сих пор сохраняют советские названия, несмотря на декоммунизацию. О том, что будет с названиями Днепропетровской и Кировоградской областей, рассказал историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в комментарии Укринформу.

Главред выяснил, какие области Украины переименуют.

видео дня

Какие области изменят названия

Как отмечает эксперт, в первую очередь речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях - именно они сохраняют топонимы, связанные с советскими деятелями Петровским и Кировым.

"Бесспорно, речь идет о Днепропетровской области и Кировоградской области", - подчеркнул историк.

Смотрите видео о том, как переименуют Днепропетровскую область и Кировоградскую области:

По словам Алферова, областные центры уже давно переименованы - теперь нужно изменить названия и самих областей.

"Мы сегодня имеем прекрасные переименования этих областных центров в город Днепр, как, собственно, себя днепряне всегда называли, и город Кропивницкий", - напомнил он.

Почему не переименовали Кировоградскую область

Сейчас изменение названия области требует внесения изменений в Конституцию Украины, а это возможно только вне военного положения.

"Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений в Конституцию. Например, к сожалению, изменения сегодня невозможны", - объясняет историк.

Как называется область города Днепр

По новым названиям уже есть наработанные варианты. В случае Кировоградской области, вероятным названием будет Кропивницкая. А вот по области с центром в Днепре есть несколько вариантов.

"Есть вопрос по поводу того, что область города Кропивницкого будет Кропивницкая. И есть вопросы по поводу, какой будет область, центром которой город Днепр", - отметил Алферов.

Как переименуют Днепропетровскую область

По его словам, в случае с Днепром варианты такие:

"Днепровская, Сичеславская. Но эти вопросы будут решены в ближайшее время, я убежден, после завершения военного положения", - подытожил глава Института нацпамяти.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред