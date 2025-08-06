В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

О чем идет речь в материале:
- Как переименуют Днепропетровскую область
- Как переименуют Кировоградскую область
- Какие новые названия областей Украины
В Украине готовятся к переименованию двух областей, которые до сих пор сохраняют советские названия, несмотря на декоммунизацию. О том, что будет с названиями Днепропетровской и Кировоградской областей, рассказал историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в комментарии Укринформу.
Главред выяснил, какие области Украины переименуют.
Какие области изменят названия
Как отмечает эксперт, в первую очередь речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях - именно они сохраняют топонимы, связанные с советскими деятелями Петровским и Кировым.
"Бесспорно, речь идет о Днепропетровской области и Кировоградской области", - подчеркнул историк.
Смотрите видео о том, как переименуют Днепропетровскую область и Кировоградскую области:
По словам Алферова, областные центры уже давно переименованы - теперь нужно изменить названия и самих областей.
"Мы сегодня имеем прекрасные переименования этих областных центров в город Днепр, как, собственно, себя днепряне всегда называли, и город Кропивницкий", - напомнил он.
Почему не переименовали Кировоградскую область
Сейчас изменение названия области требует внесения изменений в Конституцию Украины, а это возможно только вне военного положения.
"Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений в Конституцию. Например, к сожалению, изменения сегодня невозможны", - объясняет историк.
Как называется область города Днепр
По новым названиям уже есть наработанные варианты. В случае Кировоградской области, вероятным названием будет Кропивницкая. А вот по области с центром в Днепре есть несколько вариантов.
"Есть вопрос по поводу того, что область города Кропивницкого будет Кропивницкая. И есть вопросы по поводу, какой будет область, центром которой город Днепр", - отметил Алферов.
Как переименуют Днепропетровскую область
По его словам, в случае с Днепром варианты такие:
"Днепровская, Сичеславская. Но эти вопросы будут решены в ближайшее время, я убежден, после завершения военного положения", - подытожил глава Института нацпамяти.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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