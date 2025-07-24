Не только Крым - в Украине была еще одна автономная республика, где она находилась

Кроме Крыма, в составе советской Украины существовала еще одна автономная республика - Молдавская, созданная по инициативе Москвы, указывает историк.

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Молдова была частью Украины - почему создали МАСР / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

Когда Молдова была в составе Украины

Кто создал МАССР

Какая автономная республика входила в состав Украинской ССР

На фоне постоянных упоминаний о Крыме часто забывается, что в составе советской Украины существовала еще одна автономная республика - Молдавская. Ее создание в 1924 году было инициировано Москвой из геополитических соображений, а не ради самоопределения молдавского народа. Эта автономия стала инструментом давления на Румынию и предвестником конфликтного Приднестровья, которое и сегодня остается пророссийским анклавом.

Главред выяснил, какая автономная республика, кроме Крыма, была в составе Украины.

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Как возникла Молдавская автономная республика

В 1924 году на левом берегу Днестра была образована Автономная Молдавская Социалистическая Советская Республика (АМСРР) в составе УССР. Инициатива создания автономии исходила не от украинской власти, а из Москвы.

"Однозначно это была инициатива Москвы, потому что выделять автономию в составе Украины украинцам крайне не хотелось. Тем более, не было на это веских оснований", - объясняет историк Геннадий Ефименко в интервью "Радио свобода".

Целью Москвы была не поддержка молдавского народа, а закладка основ для будущей аннексии Бессарабии, которая тогда входила в состав Румынии. При отсутствии международно признанной границы с Румынией Кремль решил создать формальную административную единицу, которая позволяла бы в будущем заявить о своих претензиях.

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"АМССР (1924-1940) входила в состав УССР, после чего часть ее территории передали Молдове, а другую - оставили в УССР как Аккерманскую (впоследствии Измаильскую) область, которая затем вошла в состав Одесской области", - говорится в видео.

Как реагировали в Украине на создание Молдавской автономии в составе УССР

Историк Геннадий Ефименко отмечал, что сначала руководство советской Украины выступало против создания молдавской республики, однако впоследствии было вынуждено согласиться под давлением. Первый шаг сделали бессарабские коммунисты, которые обратились с письмом-заявлением, однако основная инициатива поступала именно из Москвы. Одним из главных двигателей создания молдавской автономии был известный военачальник Григорий Котовский, который имел тесные связи с бессарабскими коммунистами - именно его именем и прикрывали этот процесс.

"В том же 1924 году те же принципы украинцы пытались применить, выдвинув претензии на Восточную Слобожанщину, которая находилась в составе России. Мол, раз мы делаем Молдавскую автономную республику, то давайте присоединим к Украине районы с украинским большинством. А к ним, так же для округления, добавим некоторые районы, где определенное большинство составляют русские. Но украинский проект отклонили, а молдавский - продавили", - указывает исследователь.

Какое население Молдавской автономной республики

Несмотря на формальное название, большинство населения автономии составляли вовсе не молдаване.

"Из 11 районов только в двух было абсолютное большинство молдавское и в одном - относительное. Зато украинцы составляли абсолютное большинство в пяти районах и в двух - относительное", - отмечает Ефименко.

Тираспольский район имел преимущественно русское население, а границы автономии прокладывались не по этническим границам, а по политической целесообразности.

"Территория АМСРР равнялась 8,4 тыс. км². По переписи 1926 года, ее население составляло 572 300 человек, среди которых 277 300 (48,5 %) украинцев, 172 600 (30,1 %) молдаван, 48 900 (8,7 %) русских, 48 600 (8,5 %) евреев, 10 700 (1,9 %) немцев. Столицей АМСРР была Балта, а с 1929 - Тирасполь (ныне город в Молдове)", - говорится в исследовании историка Ярославы Верменич, опубликованном в "Энциклопедии истории Украины", передает Институт истории Украины НАН Украины.

Для чего создали Молдавскую автономную республику

В советской конституции УССР 1925 года об автономии говорилось как об объединении республики с молдавским народом, что должно было создать иллюзию добровольного решения. Но по словам исследовательницы Ярославы Верменич:

"Формулировка камуфлировала стремление Москвы вернуть себе права на Бессарабию".

Почему ликвидировали Молдавскую автономную республику

В 1940 году СССР аннексировал Бессарабию и Северную Буковину, после чего часть молдавской автономии была передана в состав новосозданной Молдавской ССР.

"Там стояла задача, чтобы максимально все, что возможно, сохранить в Молдавии, но при этом учесть этнический фактор", - отмечает Геннадий Ефименко.

В районах, где украинцы составляли большинство, территории остались в составе Украины. В результате такого "перекройки" к УССР отошли 8 из 14 районов.

Как появилось Приднестровье

По мнению историка, остатком существования автономной республики является современное Приднестровье - непризнанное образование с пророссийской ориентацией, которое возникло на обломках политики, начатой еще в советское время.

"И до сих пор имеем как бы рудимент той автономии - непризнанное Приднестровье. Существует сейчас в украинском тылу такой пророссийский анклав", - подчеркивает Ефименко.

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О персоне: Геннадий Ефименко Геннадий Григорьевич Ефименко (род. 25 января 1971, пгт Марковка, Луганская область) - украинский историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Ефименко специализируется на истории советской Украины (1917-1939), исследует межгосударственные отношения УССР и Кремля, национальные политики, Голодомор и развитие учительства.

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