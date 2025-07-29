Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

Этот город, раскинувшийся на благодатных просторах Украины, очаровывает не только своей древностью, но и загадочным именем.

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Откуда пошло название - Полтава / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Коротко:

Откуда появилась Полтава

Какие есть версии происхождения Полтавы

История названия Полтавы остается загадкой, спрятанной в тумане веков и окутанной многочисленными версиями и догадками, пишет Главред со ссылкой на poltava-day.com.

Кто и когда основал Полтаву?

Первое документальное упоминание поселения достигает 1173 года. Но само название Полтава - как ключ от давно запертых дверей прошлого.

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Одна из самых популярных гипотез связана со славянской рекой Лтава, которая когда-то текла по тем землям. По преданию, князь Игорь Святославич, тот самый, из "Слова о полку Игореве" останавливался на ее берегах во время своих походов, оставив после себя не только военные следы, но и топонимическое наследие.

И все же, именно Лтава дала название городу вопрос открытый. Историки также обращают внимание на булгарский период, когда эти территории могли называться Балтавар. Это название как бы перекликается с образом хана Кубрата, который, согласно некоторым версиям, бывал здесь в мирные времена. "Балтавар" мог означать титул или даже название поселения.

Как возникло название Полтава?

Другая, менее распространенная теория связывает слово "Полтава" с термином "плетень", плетеным забором или оградой. Однако эта версия выглядит самой слабой и маловероятной, и, скорее всего, лишь добавляет путаницы.

Как бы там ни было, истинное происхождение названия остается неразгаданным. Но именно в этом и заключается его привлекательность в том, что Полтава хранит в себе частичку тайны, которую не уничтожил даже течение веков.

А когда имя города было впервые официально вписано в акты Великого княжества Литовского, Полтава уже твердо закрепилась на карте как центр истории и славной культуры.

Также недавно была раскрыта тайна, как появилось название города Сумы.

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