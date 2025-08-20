Укр
Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Юрий Берендий
20 августа 2025, 15:14
Украинский историк Александр Алферов рассказал, какие названия употребляли иностранцы для обозначения Украины более тысячи лет назад и это не только Русь.
Как называли Украину тысячу лет назад - какое второе название Украины

О чем идет речь в материале:

  • Какова история названий Украины
  • Как называлась Украина до 1917 года
  • Как раньше называли украинцев

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, что у разных народов существовали свои названия для нашего государства, и многие из них сегодня известны далеко не всем. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, как иностранцы называли Украину

Как раньше называлась Украина

"Сами себя мы называли тогда Русь. Потому что Русь - это средневековое украинское государство", - отмечает Алферов.

Это подтверждает, что понятие "Русь" не стоит путать с более поздними имперскими названиями, ведь оно принадлежало именно украинскому историческому пространству.

Смотрите видео о том, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад:

Какое второе название Украины - как называли Украину раньше

По словам историка, в Византии для обозначения украинских земель использовали названия "Рос" или "Россия".

"Это так по-гречески. Иногда они называли нас Тавроскифы. Так, например, они говорили о князе Святославе Храбром", - объясняет он.

В латиноязычных источниках бытовал другой вариант - "Рутения". Именно под этим названием украинские земли были известны средневековым европейцам.

Как раньше называли украинцев

Алферов отмечает, что арабские авторы также оставили несколько названий для Украины.

"Арабские путешественники говорили Ар-Рус, то есть Русь. Или Скалип, в этом названии читается слово славяне. Или же Арсания, происхождение этого слова мало поняли. Или Куява - здесь проще, земля киевлян", - говорится в видео.

Как называли Украину скандинавы

Не остались в стороне и северные соседи.

"Скандинавы называли нас Гардарики, то есть страна замков", - рассказывает историк.

Это свидетельствует о представлении викингов об украинских землях как о территории, богатой укрепленными городами.

Первое упоминание названия "Украина"

Алферов напоминает, что само название "Украина" впервые зафиксировано в источниках в конце XII века.

"Собственно само же название Украина - это первое упоминание 1187 год", - говорит Алферов.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

