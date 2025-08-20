Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

О чем идет речь в материале:
- Какова история названий Украины
- Как называлась Украина до 1917 года
- Как раньше называли украинцев
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, что у разных народов существовали свои названия для нашего государства, и многие из них сегодня известны далеко не всем. Об этом он рассказал в видео на YouTube.
Главред выяснил, как иностранцы называли Украину
Как раньше называлась Украина
"Сами себя мы называли тогда Русь. Потому что Русь - это средневековое украинское государство", - отмечает Алферов.
Это подтверждает, что понятие "Русь" не стоит путать с более поздними имперскими названиями, ведь оно принадлежало именно украинскому историческому пространству.
Смотрите видео о том, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад:
Какое второе название Украины - как называли Украину раньше
По словам историка, в Византии для обозначения украинских земель использовали названия "Рос" или "Россия".
"Это так по-гречески. Иногда они называли нас Тавроскифы. Так, например, они говорили о князе Святославе Храбром", - объясняет он.
В латиноязычных источниках бытовал другой вариант - "Рутения". Именно под этим названием украинские земли были известны средневековым европейцам.
Как раньше называли украинцев
Алферов отмечает, что арабские авторы также оставили несколько названий для Украины.
"Арабские путешественники говорили Ар-Рус, то есть Русь. Или Скалип, в этом названии читается слово славяне. Или же Арсания, происхождение этого слова мало поняли. Или Куява - здесь проще, земля киевлян", - говорится в видео.
Как называли Украину скандинавы
Не остались в стороне и северные соседи.
"Скандинавы называли нас Гардарики, то есть страна замков", - рассказывает историк.
Это свидетельствует о представлении викингов об украинских землях как о территории, богатой укрепленными городами.
Первое упоминание названия "Украина"
Алферов напоминает, что само название "Украина" впервые зафиксировано в источниках в конце XII века.
"Собственно само же название Украина - это первое упоминание 1187 год", - говорит Алферов.
Вам также может быть интересно:
- Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубца
- В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой
- "Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред