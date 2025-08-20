Укр
"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Юрий Берендий
20 августа 2025, 04:16
Нефть в Украине имеет давнюю историю, ведь здесь зародилась европейская добыча, а современные месторождения являются частью энергетического потенциала.
Где в Украине добывают нефть - где в Украине самые большие запасы нефти

О чем говорится в материале:

  • Где находятся нефтяные месторождения Украины
  • На каком месте Украина по запасам нефти
  • Добывает ли Украина собственную нефть

В Украине нефть всегда была стратегическим сырьем, а ее месторождения - источником не только энергетической независимости, но и национальной истории. Об этом сообщается на портале данных добывающей отрасли Украины.

Главред выяснил, где добывают нефть в Украине

видео дня

Основные нефтегазоносные регионы Украины

На территории нашего государства сформировалось три ключевых нефтегазоносных региона:

  • Восточный (Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Донецкая области),
  • Западный (Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Волынская, Закарпатская области),
  • Южный (Одесская, Запорожская области, шельф Черного и Азовского морей, а также Крым).

Именно Восточный регион имеет наибольшее значение - здесь сосредоточено более половины запасов углеводородов, в частности 76,5% природного газа и более 50% нефти.

Где в Украине наибольшие запасы нефти

По состоянию на конец 2020 года Украина имела более 84 млн тонн балансовых запасов нефти. Распределение выглядело так:

  • Восточный регион - 51,18%,
  • Западный - 35,77%,
  • Южный - 13,05%.

Наибольшие залежи зафиксированы в таких областях:

  • Ивано-Франковская - 19,51%,
  • Полтавская - 18,68%,
  • Сумская - 17,24%.

Всего в Украине учтено более 200 нефтяных месторождений, большинство из которых мелкие. Крупнейшим по значению остается Глинско-Розбышевское месторождение в Полтавской области, которое обеспечивает до четверти всей годовой добычи "Укрнафты".

История нефтедобычи в Украине

Украина имеет богатую историю "черного золота". Первые скважины появились на Галичине в XIX веке.

"Именно на Галичине и Прикарпатье появились первые скважины. Это было начало добычи нефти не только в Украине, но и во всей Европе. Борислав, Надворная - это скважины 1830-е годы. По сути, в 1990 году Борислав был третий в мире по нефтедобыче после Техаса и Баку", - рассказывает автор проекта "О недрах" Ксения Оринчак.

Смотрите видео о нефти в Украине:

По ее словам, в те времена нефть буквально била фонтанами.

"Эти первые скважины были преимущественно фонтанирующие. Неконтролируемые выходы нефти из них стягивали ста метров за вышки. Просто подставляй емкости и забирай", - указывает она.

Добывают ли в Украине нефть сейчас

Сегодня ситуация изменилась - нефть стала значительно сложнее в добыче.

"Фонтаны с черным золотом в Украине давно экзотика. Чтобы найти новое месторождение с нефтью и добыть первый баррель, нужно сотни людей, два года и миллиарды гривен", - объясняет Ксения Оринчак.

Яркий пример - Глинско-Розбышевское месторождение. Здесь работает 160 скважин, которые дают 900 тонн нефти в сутки.

"Если взять всю нефть, добытую на этом месторождении, налить в железнодорожные цистерны, то это будет поезд длиной более тысячи километров. То есть можно всю Украину при отходе на восток два раза обкрутить этими поездами", - говорится в видео.

Хватит ли нефти Украине в будущем

Вопрос исчерпаемости запасов - один из самых острых. Как отмечает Оринчак, ученые спорят о происхождении нефти.

"Есть две гипотезы о черном золоте. По органической - нефть образовалась из остатков живых организмов, но для этого нужны миллионы лет. По неорганической - нефть появилась вместе с планетой, и ее запасы исчерпаемы", - резюмирует она.

О персоне: Ксения Оринчак

Ксения Оринчак - украинский эксперт в сфере недропользования, исполнительный директор и основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), которую возглавляет с декабря 2019 года. Она имеет степень PhD в сфере недропользования. До работы в ассоциации Оринчак была советником председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2017-2019).

Она является автором многочисленных аналитических материалов в изданиях Forbes, ZN.ua, LB.ua и Liga.net, где пишет о развитии рынка полезных ископаемых, энергетике и стратегическом сырьевом обеспечении. Оринчак активно комментирует события в сфере недропользования в медиа, ведет собственные блоги и YouTube-канал, а также активно делится мыслями в социальных сетях.

нефть
