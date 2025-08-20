'Черное золото' под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

О чем говорится в материале:
- Где находятся нефтяные месторождения Украины
- На каком месте Украина по запасам нефти
- Добывает ли Украина собственную нефть
В Украине нефть всегда была стратегическим сырьем, а ее месторождения - источником не только энергетической независимости, но и национальной истории. Об этом сообщается на портале данных добывающей отрасли Украины.
Основные нефтегазоносные регионы Украины
На территории нашего государства сформировалось три ключевых нефтегазоносных региона:
- Восточный (Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Донецкая области),
- Западный (Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Волынская, Закарпатская области),
- Южный (Одесская, Запорожская области, шельф Черного и Азовского морей, а также Крым).
Именно Восточный регион имеет наибольшее значение - здесь сосредоточено более половины запасов углеводородов, в частности 76,5% природного газа и более 50% нефти.
Где в Украине наибольшие запасы нефти
По состоянию на конец 2020 года Украина имела более 84 млн тонн балансовых запасов нефти. Распределение выглядело так:
- Восточный регион - 51,18%,
- Западный - 35,77%,
- Южный - 13,05%.
Наибольшие залежи зафиксированы в таких областях:
- Ивано-Франковская - 19,51%,
- Полтавская - 18,68%,
- Сумская - 17,24%.
Всего в Украине учтено более 200 нефтяных месторождений, большинство из которых мелкие. Крупнейшим по значению остается Глинско-Розбышевское месторождение в Полтавской области, которое обеспечивает до четверти всей годовой добычи "Укрнафты".
История нефтедобычи в Украине
Украина имеет богатую историю "черного золота". Первые скважины появились на Галичине в XIX веке.
"Именно на Галичине и Прикарпатье появились первые скважины. Это было начало добычи нефти не только в Украине, но и во всей Европе. Борислав, Надворная - это скважины 1830-е годы. По сути, в 1990 году Борислав был третий в мире по нефтедобыче после Техаса и Баку", - рассказывает автор проекта "О недрах" Ксения Оринчак.
По ее словам, в те времена нефть буквально била фонтанами.
"Эти первые скважины были преимущественно фонтанирующие. Неконтролируемые выходы нефти из них стягивали ста метров за вышки. Просто подставляй емкости и забирай", - указывает она.
Добывают ли в Украине нефть сейчас
Сегодня ситуация изменилась - нефть стала значительно сложнее в добыче.
"Фонтаны с черным золотом в Украине давно экзотика. Чтобы найти новое месторождение с нефтью и добыть первый баррель, нужно сотни людей, два года и миллиарды гривен", - объясняет Ксения Оринчак.
Яркий пример - Глинско-Розбышевское месторождение. Здесь работает 160 скважин, которые дают 900 тонн нефти в сутки.
"Если взять всю нефть, добытую на этом месторождении, налить в железнодорожные цистерны, то это будет поезд длиной более тысячи километров. То есть можно всю Украину при отходе на восток два раза обкрутить этими поездами", - говорится в видео.
Хватит ли нефти Украине в будущем
Вопрос исчерпаемости запасов - один из самых острых. Как отмечает Оринчак, ученые спорят о происхождении нефти.
"Есть две гипотезы о черном золоте. По органической - нефть образовалась из остатков живых организмов, но для этого нужны миллионы лет. По неорганической - нефть появилась вместе с планетой, и ее запасы исчерпаемы", - резюмирует она.
О персоне: Ксения Оринчак
Ксения Оринчак - украинский эксперт в сфере недропользования, исполнительный директор и основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), которую возглавляет с декабря 2019 года. Она имеет степень PhD в сфере недропользования. До работы в ассоциации Оринчак была советником председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2017-2019).
Она является автором многочисленных аналитических материалов в изданиях Forbes, ZN.ua, LB.ua и Liga.net, где пишет о развитии рынка полезных ископаемых, энергетике и стратегическом сырьевом обеспечении. Оринчак активно комментирует события в сфере недропользования в медиа, ведет собственные блоги и YouTube-канал, а также активно делится мыслями в социальных сетях.
