Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный факт

Керченский пролив и часть Крыма в X-XII веках находились под властью Черниговских князей. Об этом малоизвестном факте рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.
Кто ранее контролировал Керченский пролив
"Керченский пролив - это историческая украинская территория. В 960-х годах киевский князь Святослав Храбрый... пошел походом на Хазарский каганат и отбил у них несколько территорий", - пояснил историк.
По словам Алферова, в результате похода Святослава в состав Киевской Руси вошла половина Крыма, часть Тамани и западная часть вместе с Керченским проливом. Это позволяло контролировать выход из Азовского моря для торговых судов, которые шли по Дону.
"Именно Святослав Храбрый приобщил с X века эти территории. Здесь, кстати, и чеканили монеты наши князья. И эта территория была украинской до XII века", - отметил Алферов.
Почему Чернигов был столицей Крыма
Особую роль в этой истории сыграли именно Черниговские князья, ведь именно они контролировали регион, который получил название Тмуторокань. Таким образом, в те времена Чернигов стал политическим центром, который распространял свое влияние даже на Крым и сопредельные территории.
"Восстановим и историю, и территорию", - подытожил историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
