Почти 40 лет возглавлял государство - кто держал власть в Украине дольше всех

Украинский историк Александр Алферов назвал трех лидеров, которые дольше всех правили Украиной - и первое место может стать для вас неожиданностью.

О чем идет речь в материале:

Кто дольше всех правил Украиной

Ярослав Мудрый сколько лет правил

Владимир Великий продолжительность правления продолжительность правления

Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов назвал тройку исторических фигур, которые дольше всех правили украинскими землями. Некоторые из имен могут удивить даже знатоков истории. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, кто дольше всех был у власти в Украине.

Иван Мазепа годы правления

Почетное третье место среди украинских правителей, которые дольше всех находились у власти, занял гетман Иван Степанович Мазепа. "С 1687 по 1709 год правил Украиной - 22 года", - отметил Алферов.

Мазепа стал ключевой фигурой в казацкой истории, оставив после себя наследие политической гибкости и стратегического мышления во времена сложных геополитических изменений.

Владимир Великий годы правления

На второй позиции в историческом рейтинге - Владимир Святославович, известный как Владимир Великий или Владимир Святой. Именно он ввел христианство на Руси и укрепил государственность Киевской Руси.

"Владимир Святой правил Киевом, столицей, с 979 по 1015 год, следовательно 36 лет. Однако князь Владимир правил с детства и на других столах, и в целом его правление (княжеская работа) - это 45 лет", - пояснил историк.

Ярослав Мудрый годы правления

Первое место в истории Украины по продолжительности правления занял Ярослав Владимирович, известный как Ярослав Мудрый. Этот князь внес весомый вклад в развитие государственного управления, культуры и международной политики Киевской Руси.

"Правил Киевом с перерывами с 1015 по 1054 год, следовательно 37 лет. Кстати, всего Ярослав с детства княжил на разных местах и работал, так сказать, князем 64 года", - рассказал Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

