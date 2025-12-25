Муженко, который обиделся за 'бумажных генералов', сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

https://glavred.info/ukraine/muzhenko-kotoryy-obidelsya-za-bumazhnyh-generalov-sam-prinimal-mnogo-spornyh-resheniy-zamkomandira-3-armeyskogo-korpusa-10727120.html Ссылка скопирована

Родион Кудряшов прокомментировал заявления Муженко / коллаж: Главред, фото: ТК Хроники Ридика

Истерическая реакция генерала Муженко на интервью Андрея Белецкого, где он конструктивно критиковал положение дел в армии и "бумажных генералов", вредит общему делу. Обиженный генерал хуже "бумажного". Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

"Муженко почему-то оскорбило определение "бумажные генералы". Обиженный генерал хуже бумажного. Не хочется прибегать к личным выпадам, как это сделал Муженко. Просто не ко времени и не в пользу общего дела такие споры. Иначе можно было бы вспомнить много спорных "стратегических" решений Муженко еще во времена АТО", - заявил Кудряшов.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что Муженко обиженно и эмоционально отреагировал на публичные замечания Андрея Белецкого о положении дел в нашей армии. В частности, о большом штате высших офицеров без боевого опыта.

видео дня

"Настолько странные, неправдивые и, будем откровенны, несколько истеричные реакции могу списать на возраст и усталость. На то же самое можно списать и его подобное кадыровскому "дону" связное слово "нах" через предложение в данном интервью. Немножко сложно было слушать из-за этого. На мой взгляд, современный военный должен быть еще и лексически сдержанным в медийных проявлениях. И меньше обижаться, особенно на конструктивную критику", - подчеркнул Родион Кудряшов.

Он также напомнил, что Билецкий не критикует без предложений. В каждом своем интервью, комментарии или тексте он предлагает свое видение решения тех или иных военных недоработок. Заслужить безоговорочный авторитет среди реальных воинов очень непросто, а Белецкий этот авторитет имеет, подчеркнул Кудряшов.

