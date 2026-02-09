РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

Благодаря постоянному производству РФ способна накапливать баллистические ракеты, как для ежедневного террора, так и для массированных атак.

Россия может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, Минобороны РФ

Что сказал эксперт:

В России на вооружении около 15 пусковых "Искандер-М", что дает залп до 30 ракет

Запасы 9М723 есть, но они меньше арсенала крылатых Х-101 и "Калибров"

РФ может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет

Россия может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Главреду".

Эксперт отметил, что количество ракет в массированной атаке зависит от наличия боеспособных пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Сейчас в России задействовано не более 15 таких установок, что дает возможность одновременно выпустить до 30 ракет.

По его словам, максимальное количество баллистических ракет, которое россияне запускали за атаку, составляло 32 ракеты, среди которых были не только 9М723, но и несколько Х-55, летевших по баллистической траектории. Он добавил, что запасы 9М723 у россиян есть, но они значительно меньше, чем арсенал крылатых Х-101 или "Калибров".

"Но, тем не менее, благодаря постоянному производству россияне могут накапливать баллистику, обеспечивая себе как ежедневный террор (то есть поражение одной-двух отдельно взятых целей в сутки), так и способность наносить массированные удары, применяя за раз 32 баллистические ракеты. К этому нужно готовиться. У россиян такая возможность есть", - заключает Коваленко.

РФ наращивает масштабы ударов по Украине - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что в 2026 году Россия может существенно нарастить интенсивность своих атак на Украину. По его прогнозу, уже в первом квартале этого года противник способен ежемесячно запускать до 5 тысяч беспилотников.

Ступак подчеркивает, что рост количества ударов для РФ не является технической проблемой. Он напомнил, что если в марте 2024 года по Украине запускали около 500 БПЛА в месяц, то в конце декабря 2025 года за одну ночь было зафиксировано около 600 беспилотников.

"Эта тенденция четко демонстрирует способность врага наращивать массовость атак в любой момент", — отмечает эксперт.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, оккупанты атаковали дронами частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате удара дрона погибли женщина с ребенком, есть пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них — 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

