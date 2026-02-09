Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

Ангелина Подвысоцкая
9 февраля 2026, 03:50
123
Погода в Украине в начале недели будет морозной, но уже к концу недели начнется потепление.
погода, зима
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pixabay

Что узнаете:

  • Когда будет -25 градусов
  • Когда в регионы придет потепление
  • Где ожидаются сильные осадки

Погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время ближе к выходным ожидается потепление. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

"В конце недели и в выходные морозы постепенно отступят, а на их место с юга Европы придет оттепель с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами температура повысится до устойчивых плюсовых значений", - отметил он.

видео дня

Погода 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, ночью в западных, южных и восточных областях пройдет снег, днем в Украине погода ожидается без существенных осадков под влиянием молодого антициклона. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, в западных областях восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях составит -17...-23 °С, на остальной территории -9...-16 °С; в дневные часы -5...-12 °С, в Закарпатье в течение суток -2...+3 °С.

погода 9 февраля
Прогноз погоды в Украине 9 февраля / фото: ventusky

Погода 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, погоду в Украине будет продолжать определять антициклон. Ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменного направления, днем юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью в центральных, северных и восточных областях снизится до -17...-22 °С, на крайнем севере местами до -25 °С, на юге и крайнем западе -8...-14 °С. Днем будет колебаться в пределах -5...-10 °С, в южной половине и на крайнем западе -3...+3 °С.

погода 10 февраля
Прогноз погоды в Украине 10 февраля / фото: ventusky

Погода 11 февраля

В среду, 11 февраля, антициклон начнет разрушаться и вместе с этим в западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. На остальной территории страны будет без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный / юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в северных, центральных и восточных регионах ночью составит -15...-21 °С, на остальной территории страны -5...-14 °С; днем -3...+2 °С, на севере Левобережья -2...-7 °С.

погода 11 февраля
Прогноз погоды в Украине 11 февраля / фото: ventusky

Погода 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, морось, на дорогах гололедица. Ветер на Левобережье переменного направления, в западной части юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -5...-12 °С, днем -2...+3 °С, в южных и западных областях +4...+9 °С.

погода 12 февраля
Прогноз погоды в Украине 12 февраля / фото: ventusky

Погода 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, ожидается теплая погода без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем 0...+5 °С, в западных и южных областях +6...+11 °С.

погода 13 февраля
Прогноз погоды в Украине 13 февраля / фото: ventusky

Погода 14 февраля

В субботу, 14 февраля, пройдут небольшие, временами умеренные дожди в южных, западных областях и местами в центральных регионах. На остальной территории страны без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, в Приазовье и на Донбассе возможны порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, в Закарпатье и Крыму +4...+9 °С.

погода 14 февраля
Прогноз погоды в Украине 14 февраля / фото: ventusky

Погода 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, по всей территории страны ожидается теплая и неустойчивая погода под влиянием циклона с юга. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, в западной части мокрый снег. Местами туман. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

погода 15 февраля
Прогноз погоды в Украине 15 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:50Синоптик
Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

01:20Война
Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Последние новости

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Реклама
22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

19:01

Такого от февраля никто не ждал: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

Реклама
18:28

Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

18:28

Как использовать Олимпийские игры для напоминания о преступлениях россиянмнение

18:27

Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минутуВидео

18:05

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

17:53

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетовВидео

17:36

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:34

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

17:31

Когда тело человека начинает слабеть: ученые назвали неожиданный возраст

17:04

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраляФото

16:36

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:31

Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

16:16

Перезагрузка сборной: Александр Свищев анонсировал большие изменения в водном поло

16:01

Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

15:38

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:32

"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

15:31

РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

14:59

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

14:41

Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали

14:37

Где расположена самая глубокая в мире станция метро, обогнавшая даже "Арсенальную"

14:31

"Новое голосование": украинцы требуют аннулировать результаты Нацотбора

Реклама
13:59

Не маты и не шутка: 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцамВидео

13:50

Секреты стиля для женщин после 50: что советуют стилисты

13:45

Поздравления с Днем стоматолога: красивые картинки и пожелания

13:32

"Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора

13:22

Китай не хочет окончания войны в Украине — какую ловушку готовит Си Цзиньпин и почему

13:01

Рожденные в конкретные четыре месяца обладают природной харизмой - кто они

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

12:09

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атакиВидео

12:01

В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату

11:55

Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять