Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

Погода в Украине в начале недели будет морозной, но уже к концу недели начнется потепление.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pixabay

Погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время ближе к выходным ожидается потепление. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

"В конце недели и в выходные морозы постепенно отступят, а на их место с юга Европы придет оттепель с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами температура повысится до устойчивых плюсовых значений", - отметил он.

Погода 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, ночью в западных, южных и восточных областях пройдет снег, днем в Украине погода ожидается без существенных осадков под влиянием молодого антициклона. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, в западных областях восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях составит -17...-23 °С, на остальной территории -9...-16 °С; в дневные часы -5...-12 °С, в Закарпатье в течение суток -2...+3 °С.

Прогноз погоды в Украине 9 февраля / фото: ventusky

Погода 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, погоду в Украине будет продолжать определять антициклон. Ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменного направления, днем юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью в центральных, северных и восточных областях снизится до -17...-22 °С, на крайнем севере местами до -25 °С, на юге и крайнем западе -8...-14 °С. Днем будет колебаться в пределах -5...-10 °С, в южной половине и на крайнем западе -3...+3 °С.

Прогноз погоды в Украине 10 февраля / фото: ventusky

Погода 11 февраля

В среду, 11 февраля, антициклон начнет разрушаться и вместе с этим в западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. На остальной территории страны будет без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный / юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в северных, центральных и восточных регионах ночью составит -15...-21 °С, на остальной территории страны -5...-14 °С; днем -3...+2 °С, на севере Левобережья -2...-7 °С.

Прогноз погоды в Украине 11 февраля / фото: ventusky

Погода 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, морось, на дорогах гололедица. Ветер на Левобережье переменного направления, в западной части юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -5...-12 °С, днем -2...+3 °С, в южных и западных областях +4...+9 °С.

Прогноз погоды в Украине 12 февраля / фото: ventusky

Погода 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, ожидается теплая погода без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем 0...+5 °С, в западных и южных областях +6...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине 13 февраля / фото: ventusky

Погода 14 февраля

В субботу, 14 февраля, пройдут небольшие, временами умеренные дожди в южных, западных областях и местами в центральных регионах. На остальной территории страны без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, в Приазовье и на Донбассе возможны порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, в Закарпатье и Крыму +4...+9 °С.

Прогноз погоды в Украине 14 февраля / фото: ventusky

Погода 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, по всей территории страны ожидается теплая и неустойчивая погода под влиянием циклона с юга. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, в западной части мокрый снег. Местами туман. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине 15 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

