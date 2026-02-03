Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

Игнат сказал, что в настоящее время растет доля сложных баллистических средств поражения.

Особенности российской атаки

Главное из заявления Игната:

Во время атаки Россия использовала большое количество баллистических ракет

Основными целями атаки стала критическая инфраструктура

Россияне применили тактику одновременных ударов по многим областям

Во время очередной массированной атаки страна-агрессор Россия применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, данные с мест ударов еще уточняются, ведь "сразу после атаки сложить все пазлы непросто".

"Очень, очень много баллистики на этот раз - речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель", - подчеркнул он.

Он добавил, что основными целями атаки стала критическая инфраструктура, в частности энергетические объекты в разных регионах страны.

Игнат также отметил, что на этот раз Россия применила тактику одновременных ударов по многим областям, а не концентрацию на одном направлении. Под ударами оказались: Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Винницкая области.

Полковник подчеркнул, что если раньше Россия чаще применяла крылатые ракеты типа Х-101, то сейчас растет доля сложных баллистических средств поражения.

Так, на этот раз зафиксировано применение: Х-22 и Х-32 (не менее 7 пусков), "Циркон", вероятно "Оникс", а также "Искандер-М".

"Все эти ракеты летят по баллистической или квазибаллистической траектории, что делает их особенно сложными для перехвата", - говорит он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Кроме того, Россия существенно увеличила производство ударных беспилотников типа "Шахед", которые во время атак применяются в большом количестве.

"Россия прежде всего нарастила производство ударных БпЛА типа "Шахед", и их тоже очень много. Для их уничтожения приходится тратить ценные для нас боеприпасы - как малого ПВО, так и систем типа "Гепард"", - подытожил Игнат.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Вероятность повторного удара по Украине

Мониторинговые каналы сообщали, что после утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс".

По словам аналитиков, вероятно, Россия проведет второй этап массированной атаки.

"Вероятно, будет осуществлено повторное оснащение крылатыми ракетами, после чего будет осуществлена передислокация на аэродром "Олень" или на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом оказались несколько районов города. По одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. Также зафиксировано попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

