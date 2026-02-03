РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

Оккупанты атаковали ТЭЦ и ТЭС, которые работали для обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Россия ночью атаковала ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно на обогрев в Киеве, Харькове и Днепре / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ДТЭК

Кратко:

Под обстрелом РФ оказалась энергетика 8 областей Украины

Удар нанесен несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами

Враг ударил по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС

В ночь на вторник, 3 февраля, армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по восьми областям Украины.

РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре!" - говорится в сообщении.

Министр отметил, что цели россиян были исключительно гражданскими, после поражения которых сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно остались без тепла во время самых суровых морозов.

Он назвал эту атаку российским преступлением против человечности и попыткой зимнего геноцида.

Атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов.

Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС направлялись к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.

Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Подробнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.

По данным мониторинговых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным за сутки.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

