В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

https://glavred.info/war/v-gorodah-progremela-seriya-gromkih-vzryvov-vrag-atakuet-ukrainu-bpla-chto-izvestno-10737503.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скриншот

Страна-террорист Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами. В ночь на 3 февраля взрывы слышали как минимум в Харькове и Днепре, сообщают мониторинговые каналы.

После полуночи российские беспилотники атаковали агломерацию Днепра, местные жители несколько раз слышали взрывы в течение коротких промежутков времени. Атаку на регион подтвердил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа:

"Днепропетровщина под атакой, позаботьтесь о безопасности. Берегите себя и близких", - говорилось в его сообщении. видео дня

В Харькове прогремел ряд взрывов из-за атаки БПЛА, а по данным мониторов, город подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня "Торнадо С".

По предварительной информации ОГА, под удар попал Слободской район.

Еще один ракетный удар по Харькову поразил, в частности, Слободской район. Мэр города Игорь Терехов сообщил:

"Город сейчас под угрозой массированной атаки вражеских дронов и ракет. Харьковчан призывают быть осторожными и соблюдать сигналы воздушной тревоги".

В результате удара вражеским БПЛА по городу Дергачи пострадали два человека. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил:

"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь".

Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили о движении баллистических ракет в направлении Днепра. По информации корреспондентов Суспільного, в городе прогремели повторные взрывы и наблюдаются перебои с электроснабжением.

Новость дополняется . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред