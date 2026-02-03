В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

Страна-террорист Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами. В ночь на 3 февраля взрывы слышали как минимум в Харькове и Днепре, сообщают мониторинговые каналы.
После полуночи российские беспилотники атаковали агломерацию Днепра, местные жители несколько раз слышали взрывы в течение коротких промежутков времени. Атаку на регион подтвердил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа:
"Днепропетровщина под атакой, позаботьтесь о безопасности. Берегите себя и близких", - говорилось в его сообщении.видео дня
В Харькове прогремел ряд взрывов из-за атаки БПЛА, а по данным мониторов, город подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня "Торнадо С".
По предварительной информации ОГА, под удар попал Слободской район.
Еще один ракетный удар по Харькову поразил, в частности, Слободской район. Мэр города Игорь Терехов сообщил:
"Город сейчас под угрозой массированной атаки вражеских дронов и ракет. Харьковчан призывают быть осторожными и соблюдать сигналы воздушной тревоги".
В результате удара вражеским БПЛА по городу Дергачи пострадали два человека. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил:
"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь".
Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили о движении баллистических ракет в направлении Днепра. По информации корреспондентов Суспільного, в городе прогремели повторные взрывы и наблюдаются перебои с электроснабжением.
Новость дополняется . . . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред