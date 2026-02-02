Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026

Руслан Иваненко
2 февраля 2026, 23:54
10
Автор рассказала, когда сеять томаты, перец и баклажаны для крепкой и здоровой рассады.
Расслада
Как фазы Луны влияют на урожайность и сочность овощей/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Какие дни февраля и марта наиболее благоприятны для посева рассады
  • Как сочетать лунный календарь и погодные условия для урожая
  • Можно ли еще сеять рассаду во второй половине марта и в начале апреля

Украинские огородники уже активно готовятся к новому сезону выращивания овощей.

Главред решил рассказать, когда сеять томаты, перец и баклажаны на рассаду в феврале-марте 2026 года

видео дня

О сроках и советах по выращиванию рассады подробно рассказала автор популярного YouTube-канала "Лунная страна", которая много лет специализируется на домашнем садоводстве.

Ключевые культуры для ранней весны

Ранней весной особое внимание стоит уделить трем ключевым культурам. Томаты остаются одной из основных овощных культур со средним периодом до плодоношения.

Перец, сладкий и острый, требует длительного выращивания и теплой почвы, а баклажаны считаются еще более теплолюбивыми и длительными в развитии. Многие садоводы ориентируются не только на традиционные сроки, но и на лунный календарь, чтобы выбрать самые благоприятные дни для посева.

Благоприятные дни для посева в феврале 2026

В феврале благоприятными днями для рассады считаются 5, 6 и 7 числа, когда убывающая Луна в Весах обеспечивает качественные семена и устойчивость растений к болезням. 8 и 9 февраля Луна в Скорпионе способствует мощной корневой системе и крепкому стеблю, что дает крупные и вкусные плоды.

13 и 14 февраля в Козероге позволяет получить выносливую рассаду и плоды среднего размера с высоким качеством семян. Растущая Луна в Рыбах 18 и 19 февраля гарантирует сочные плоды для быстрого потребления, а 22 и 23 февраля в Тельце обеспечивает дружные всходы, крепкие корни и устойчивость к перепадам температур.

Самый плодородный знак Рака 26 и 27 февраля особенно подходит для низкорослых сортов с сочными плодами.

Посевной календарь на февраль 2026
Посевной календарь на февраль 2026 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посева в марте 2026

Если не удалось посеять семена в феврале, март предлагает новые благоприятные дни. Для длительного хранения и качественных семян оптимальными будут 5–6 марта в Весах, 7–9 марта до 17:30 в Скорпионе и 12–14 марта в Козероге.

Для сочного урожая "на стол" стоит выбирать 17–18 марта в Рыбах, а для выносливости и большого урожая — 21–22 марта в Тельце. Максимальное плодородие прогнозируется в период со второй половины 25 марта по 27 марта до 16:10, когда Луна растет в Раке.

Советы эксперта по выращиванию рассады

Эксперт отмечает, что рассаду следует выращивать в теплом помещении или теплице, особенно перец и баклажаны, поскольку эти растения очень чувствительны к холоду. Лунный календарь является полезным ориентиром, но важно также учитывать температуру почвы, освещение и погодные условия.

Если сроки пропущены, некоторые культуры еще можно посеять во второй половине марта или в начале апреля, особенно в теплице.

"Сочетание лунного календаря и правильного ухода за рассадой помогает получить здоровые и крепкие растения, которые впоследствии дадут щедрый урожай", — подчеркивает автор видео.

Эти советы помогут садоводам эффективно планировать весенние посевы и подготовиться к успешному урожаю летом и осенью.

Подробнее о благоприятных датах в феврале и марте для посева семян по лунному календарю смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб-канал "Лунная страна"

"Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры огород перец рассада баклажан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

01:25Война
В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:52Война
"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

21:41Звёзды
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Последние новости

01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

Реклама
21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

Реклама
19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

Реклама
16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять