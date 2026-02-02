Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026

Автор рассказала, когда сеять томаты, перец и баклажаны для крепкой и здоровой рассады.

https://glavred.info/sad-ogorod/rassada-bez-oshibok-blagopriyatnye-daty-fevralya-marta-po-lunnomu-kalendaryu-2026-10737494.html Ссылка скопирована

Как фазы Луны влияют на урожайность и сочность овощей/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие дни февраля и марта наиболее благоприятны для посева рассады

Как сочетать лунный календарь и погодные условия для урожая

Можно ли еще сеять рассаду во второй половине марта и в начале апреля

Украинские огородники уже активно готовятся к новому сезону выращивания овощей.

Главред решил рассказать, когда сеять томаты, перец и баклажаны на рассаду в феврале-марте 2026 года

видео дня

О сроках и советах по выращиванию рассады подробно рассказала автор популярного YouTube-канала "Лунная страна", которая много лет специализируется на домашнем садоводстве.

Ключевые культуры для ранней весны

Ранней весной особое внимание стоит уделить трем ключевым культурам. Томаты остаются одной из основных овощных культур со средним периодом до плодоношения.

Перец, сладкий и острый, требует длительного выращивания и теплой почвы, а баклажаны считаются еще более теплолюбивыми и длительными в развитии. Многие садоводы ориентируются не только на традиционные сроки, но и на лунный календарь, чтобы выбрать самые благоприятные дни для посева.

Благоприятные дни для посева в феврале 2026

В феврале благоприятными днями для рассады считаются 5, 6 и 7 числа, когда убывающая Луна в Весах обеспечивает качественные семена и устойчивость растений к болезням. 8 и 9 февраля Луна в Скорпионе способствует мощной корневой системе и крепкому стеблю, что дает крупные и вкусные плоды.

13 и 14 февраля в Козероге позволяет получить выносливую рассаду и плоды среднего размера с высоким качеством семян. Растущая Луна в Рыбах 18 и 19 февраля гарантирует сочные плоды для быстрого потребления, а 22 и 23 февраля в Тельце обеспечивает дружные всходы, крепкие корни и устойчивость к перепадам температур.

Самый плодородный знак Рака 26 и 27 февраля особенно подходит для низкорослых сортов с сочными плодами.

Посевной календарь на февраль 2026 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посева в марте 2026

Если не удалось посеять семена в феврале, март предлагает новые благоприятные дни. Для длительного хранения и качественных семян оптимальными будут 5–6 марта в Весах, 7–9 марта до 17:30 в Скорпионе и 12–14 марта в Козероге.

Для сочного урожая "на стол" стоит выбирать 17–18 марта в Рыбах, а для выносливости и большого урожая — 21–22 марта в Тельце. Максимальное плодородие прогнозируется в период со второй половины 25 марта по 27 марта до 16:10, когда Луна растет в Раке.

Советы эксперта по выращиванию рассады

Эксперт отмечает, что рассаду следует выращивать в теплом помещении или теплице, особенно перец и баклажаны, поскольку эти растения очень чувствительны к холоду. Лунный календарь является полезным ориентиром, но важно также учитывать температуру почвы, освещение и погодные условия.

Если сроки пропущены, некоторые культуры еще можно посеять во второй половине марта или в начале апреля, особенно в теплице.

"Сочетание лунного календаря и правильного ухода за рассадой помогает получить здоровые и крепкие растения, которые впоследствии дадут щедрый урожай", — подчеркивает автор видео.

Эти советы помогут садоводам эффективно планировать весенние посевы и подготовиться к успешному урожаю летом и осенью.

Подробнее о благоприятных датах в феврале и марте для посева семян по лунному календарю смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб-канал "Лунная страна" "Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред