Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньше

Эксперты разъяснили, как соблюдать время замачивания для разных культур, чтобы сформировать крепкую и здоровую рассаду.

Вы узнаете:

Как проверить семена на качество и что делать с пустыми

Сколько времени замачивать томаты, перец, огурцы и тыквы

Какая вода и тарелки лучше всего подходят для стимуляции роста

Правильная подготовка семян перед посевом играет ключевую роль в формировании будущего урожая. Именно с этого этапа для большинства огородников начинается весенний сезон — еще до выхода на грядки, на подоконнике, пишут "Добрые новости".

Главред решил выяснить, как правильно замачивать семена, чтобы получить сильные и здоровые всходы.

Как отмечают эксперты, замачивание семян позволяет не только ускорить появление первых ростков на несколько дней, но и повысить устойчивость растений к стрессам открытого грунта. Кроме того, процедура помогает отсеять некачественный посевной материал, который не даст всходов, и уменьшает риск развития грибковых заболеваний.

Как проверить семена на качество

Первый этап — проверка всхожести. Для этого нужно растворить одну чайную ложку соли в стакане воды и высыпать туда семена на 10 минут. Семена, всплывшие на поверхность, считаются пустыми и непригодными для посева. Их следует выбросить, а качественные — промыть чистой водой.

Обеззараживание — обязательный шаг

Чтобы защитить будущие всходы от бактерий и грибков, специалисты советуют обеззаразить семена. Для этого подойдет темно-розовый раствор марганцовки или слабый раствор хлоргексидина. Семена замачивают на 20–30 минут, после чего тщательно промывают под проточной водой.

Правильное замачивание для быстрого роста

На этапе стимуляции роста важно, чтобы семена хорошо насытились влагой. Лучше всего использовать талую или отстоянную воду комнатной температуры. Глубокие емкости для этого не подходят — оптимальный вариант плоская тарелка.

На дно выкладывают влажный ватный диск, сверху размещают семена и накрывают еще одним увлажненным диском. В таком виде семена оставляют на определенное время, в зависимости от культуры:

18–24 часа — для томатов, перца и капусты;

— для томатов, перца и капусты; 10–12 часов — для огурцов, кабачков и тыкв.

